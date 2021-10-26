شكرا لقرائتكم خبر عن ادعم جهازك المناعى بـ 7 مشروبات أبرزها التفاح الأخضر والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهازك المناعي يحتاج دائما للدعم والتقوية عن طريق إعطاء الجسم ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن مختلفة، تساهم في الحد من الإصابة بالأمراض المناعية، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، يحتاج جسمك باستمرار إلى وصفات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية لمحاربة الفيروسات مثل البرد أو الأنفلونزا.

في التقرير التالي نعرض أبرز العناصر الغذائية المعززة للمناعة التي يحتوي عليها كل عصير أو فاكهة أو خضراوات، حتى تتمكن من تعزيز جهازك المناعى.

1. البرتقال والجريب فروت والحمضيات الأخرى

تحتوي هذه الثمار على أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، ويحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي خلاياك من المواد التي تضر بالجسم.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى تأخر التئام الجروح وضعف الاستجابة المناعية وعدم القدرة على مكافحة العدوى بشكل صحيح.

إذا كنت مصابًا بنزلة برد ، فقد تؤدي الجرعات العالية من فيتامين سي إلى أعراض أقل حدة وتعافٍ أسرع، بالنسبة للبالغين، فإن الحد الأعلى المسموح به هو 2000 ملليجرام (مجم) في اليوم.

2. تفاح أخضر وجزر وبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات، يمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي.

فيتامين أ ، وهو ضروري أيضًا لنظام المناعة الصحي، يوجد في الجزر على شكل بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، ويحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ب 6 ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تكاثر الخلايا المناعية وإنتاج الأجسام المضادة.

3. البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاث خضراوات جذرية ستساعد جهاز المناعة لديك وتقلل من أعراض الالتهاب، غالبًا ما يكون الالتهاب استجابة مناعية للعدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا، و تشمل أعراض البرد أو الأنفلونزا سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم، قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا العصير مفيدًا بشكل خاص لأن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات.

4. الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين ب 9 ، المعروف باسم الفولات، والتى تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، كما توفر الطماطم أيضًا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.

5. فراولة وكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي، يمكن إضافة الحليب إليها، حيث يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د ، والذي يصعب الحصول عليه في العصائر التي تستخدم الفاكهة أو الخضار فقط.

يعاني الكثير من الناس من نقص في فيتامين د ، والذي يوجد بشكل كبير في ضوء الشمس وبكميات أقل في المنتجات الحيوانية، تقلل المستويات الصحية ، التي يتم تحقيقها من خلال ضوء الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية ، من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا.

6. فراولة ومانجو

يُعد عصير المانجو والفراولة هو الطريقة الصحية لإشباع رغباتك في تناول وجبة فطور وغداء لا نهاية لها، يضيف فيتامين E الموجود في عصير المانجو واللوز فوائد إضافية مضادة للأكسدة لتعزيز جهاز المناعة ، خاصة عند كبار السن.

7. نعناع بالبطيخ

ليس البطيخ غنيًا فقط بفيتامين C والأرجينين (الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك) ، ولكنه يساعد أيضًا في تخفيف وجع العضلات، حيث يعد وجع العضلات من الأعراض الشائعة للأنفلونزا ، خاصة عند كبار السن.