احذر.. ممارسة الرياضة في الصباح قد تكون قاتلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - لا شئ أفضل من بداية اليوم بممارسة بعض التمارين الرياضية، لما لها من فوائد صحية عديدة، ولكن اتضح أنه لا ينصح بها بالنسبة للبعض، بل يمكنها أن تكون قاتلة، بحسب علماء.

في الماضي، اختبرت العديد من الدراسات أفضل وقت لممارسة الرياضة، ولكن دراسة جديدة وجدت أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح وفي حين أنها يمكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص، ولكنها قد تكون قاتلة لآخرين، على ما نقل موقع “walla”.

وفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetes Care، فإن الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2 ويمارسون الرياضة في الصباح هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

يقول مؤلف الدراسة الدكتور جينجي تشيان من مستشفى بريغهام الذي أجراها بالتعاون مع باحثين في مركز جوسلين للسكري في الولايات المتحدة: “تظل الرسالة العامة إلى المرضى لدينا هي أنك بحاجة إلى ممارسة الرياضة كلما أمكنك ذلك، حيث أن التمارين المنتظمة توفر فوائد صحية كبيرة”.

ويضيف: “مع ذلك يجب على الباحثين الذين يدرسون تأثير التمرينات البدنية النظر في التوقيت، حتى نتمكن من تقديم توصيات أفضل لعامة الناس حول كيفية تأثير التوقيت على العلاقة بين التمارين وصحة القلب والأوعية الدموية”.

استخدم مؤلفو الدراسة بيانات من دراسة Look AHEAD (العمل من أجل الصحة في مرض السكري)، والتي بدأت في عام 2001 وتتبعت صحة مرضى زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة ومرض السكري من النوع 2. وكان مجتمع الدراسة يتميز جيدا في البداية بقياسات التمثيل الغذائي والتمارين الرياضية التفصيلية.

لتقييم فرص المتطوعين في الإصابة بأمراض القلب التاجية على مدى السنوات الأربع المقبلة، استخدم الباحثون مقياسا يسمى درجة مخاطر فرامنغهام- استنادا إلى معلومات حول عمر الإنسان والجنس وضغط الدم والكوليسترول وتاريخ التدخين.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين يمارسون الرياضة في الصباح هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، بغض النظر عن مقدار النشاط الأسبوعي وشدته.

ولهذا فإن التمارين الصباحية ليست أقل فاعلية فقط من التدريب المسائي بل إنها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ربما يعود السبب في ذلك إلى حقيقة أنه في الصباح يتم إفراز هرمونات الكورتيزول والأدرينالين في أجسامنا، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أسرع ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ومع ذلك لم يجد الباحثون لدى النساء أي ارتباط بين جدولة نشاط معين وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو لياقة القلب والأوعية الدموية، لسبب ربما يمكن إرجاعه بما في ذلك إلى الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين.