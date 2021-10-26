شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح موديرنا حقق استجابة مناعية قوية للأطفال من عمر 6 وحتى 11 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن لقاح موديرنا لفيروس كورونا جيد التحمل وحقق استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا، حسبما ذكرت شركة "موديرنا" الأمريكية.

وبحسب موقع شبكة "CNN" الأمريكية شملت تجارب المرحلة الثانية والثالثة للقاح موديرنا أكثر من 4700 مشارك تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا، وفحصت جرعتين 50 ميكروجرامًا من لقاح موديرنا بفارق 28 يومًا، هذا أقل من جرعة 100 ميكروجرام المعطاة للبالغين.





وقارنت الشركة استجابة الأجسام المضادة لدى الأطفال الأصغر سنًا بالاستجابة لدى البالغين في تجربة المرحلة الثالثة للشركة، ووجدت "استجابة مناعية قوية في هذه المجموعة من الأطفال بعد شهر من الجرعة الثانية".

وقالت موديرنا إن سلامة اللقاح وقابليته للتحمل كانت متوافقة بشكل عام مع المرحلة الثالثة من دراسة اللقاح لدى المراهقين والبالغين.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "كانت غالبية الأحداث المعاكسة خفيفة أو معتدلة الشدة، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي التعب والصداع والحمى وآلام موضع الحقن".، وقالت موديرنا إنها ستقدم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية والمنظمين العالميين الآخرين "في أقرب وقت".

لقاح موديرنا مصرح به حاليًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وطلبت الشركة إذنًا للاستخدام الطارئ للقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في يونيو، لكن ترخيص إدارة الغذاء والدواء لم يتم تمديده حتى الآن إلى تلك الفئة العمرية.

وقالت الشركة إنها تواصل مراقبة المشاركين في الدراسة، ودراسة الفئات العمرية الأصغر التي تشكل جزءًا من التجربة.

جدير بالذكر أن الأطفال الأصغر سنًا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤهلين للتطعيم ضد كورونا في غضون أسبوعين، حيث سعت شركة لقاحات أخرى، فايزر بالفعل للحصول على إذن استخدام طارئ للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وسيجتمع المجلس الاستشاري المستقل للقاحات التابع لإدارة الغذاء والدواء يوم الثلاثاء لمناقشة ما إذا كان ينبغي ترخيص لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الأصغر سنًا. إذا تم التصريح بذلك، فسيصبح لقاح فايزر أول لقاح متاح للأطفال الأصغر سنًا.

لقاح فايزر مُصرح به بالفعل للأطفال من سن 12 إلى 15 عامًا وهو مُعتمد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.