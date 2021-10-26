البحرين تعتمد لقاح سينوفارم للأطفال من 3 إلى 11 عاماً

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

وافقت البحرين على منح لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما اعتبارا من الأربعاء.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في البحرين، الثلاثاء، إن لقاح فايزر لكوفيد-19 سيُعتمد قريبا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما.

وكانت السلطات البحرينية وافقت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك-في" للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك-في" للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.

كما وافقت البحرين بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح "فايزر-بايونتيك".

وأعطت البحرين حتى مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76% من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.