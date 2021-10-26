بالون كهربائي بحجم حبة عنب يمكنه معالجة مشكلة ضربات القلب غير المنتظمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - يمكن أن تكون المعاناة من ضربات قلب غير المنتظمة شيئاً من الماضي قريباً بفضل بالون بحجم حبة عنب يعيد ضبط النشاط الكهربائي للجهاز الذي يتمّ ووضعه لتنظيم الضربات في ثوان.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: ومن المقرر أن يتم إدراج هذه العملية في عيادات القلب في جميع أنحاء البلاد بعد موافقة واسعة النطاق من قبل رؤساء الصحة في الخدمات الصحية الوطنية. وقد وصفها المتخصصون بأنها “المعايير القادمة” لعلاج القلب.

يعاني ما يقرب من 1.4 مليون بريطاني من عدم انتظام ضربات القلب، أو الرجفان الأذيني، كما هو معروف طبياً، والذي يحدث عندما تتشوش الأعصاب في القلب.

مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجمع الدم وتخثره داخل القلب، والتي يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية التي تهدد الحياة، أو تسبب الخفقان المنهك، والدوخة، وضيق في التنفس والتعب.

من خلال العلاج الجديد، الذي يسمى استئصال البالون بالترددات الراديوية، يتم إدخال بالون مزود بعشرة أقطاب كهربائية من خلال شريان في الفخذ ويتم ربطه حتى الأوردة الرئوية، التي تحمل الدم المؤكسج إلى القلب حيث توجد الأعصاب التالفة عادة.

عبر مراقبة الإشارات الكهربائية للقلب في الوقت الحقيقي باستخدام جهاز استشعار في البالون، يقوم الجراحون بتضخيم ذلك وإطلاق شرارات الأقطاب الكهربائية لتقديم رشقات نارية دقيقة من الحرارة الشديدة التي تشكل ندباً وكتل نبضات غير طبيعية. هذه التقنية قادرة على تنظيم ضربات القلب في غضون عشر ثوان فقط.

يتم إجراء الجراحة تحت التخدير الموضعي، كما تترك الأنسجة السليمة في القلب سالمة مما يعني أنّ المرضى يعانون من مضاعفات أقل. وقال الدكتور مالكولم فينلاي، استشاري أمراض القلب في مركز بارتس للقلب في لندن:” هذه هي المعايير القادمة لعلاج أمراض القلب. إنها تقنية سريعة جداً ودقيقة بشكل لا يصدق. وهذا يعني أنّ المرضى يتعافون بشكل أسرع ويمكن أن يكونوا داخل وخارج المستشفى في أقل من يوم واحد.”

إنّ الناس الذين يعانون من مشاكل في القلب هم أكثر عرضة للمعاناة من الرجفان الأذيني بسبب الضغط الزائد على الجهاز. ولكن في كثير من الحالات، لا يمكن للأطباء تفسير سبب حدوث ذلك.

يمكن أن يساعد عدد من الأدوية، بما في ذلك مضادات بيتا في إبطاء نبض القلب، بالإضافة إلى مسيلات الدم التي تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكنها ليست علاجاً بحد ذاته وسيحتاج غالبية المصابين إلى جراحة.

حتى الآن، كانت هناك عمليتان جراحيتان متاحتان. الأولى، تسمى cryoablation، وهي تستخدم الغاز البارد للغاية لحرق وندب الأوردة الرئوية. ويتم ذلك أيضاً باستخدام بالون الذي يتم تبريده إلى ناقص 40 درجة مئوية ويتمّ إدخاله عند مدخل كل من الأوردة الرئوية الأربعة.

يقطع النسيج الندبي الإشارات الكهربائية غير الطبيعية للحفاظ على ضربات القلب الطبيعية. ولكن فيما يقرب من ثلث الحالات، يفشل البالون في ندب الأعصاب التالفة التي يصعب الوصول إليها بشكل كاف. وأوضح الدكتور فينلاي: “غالباً ما يحتاج المرضى إلى أكثر من إجراء واحد للتأكد من أننا غطّينا كل جزء من المنطقة التي تتطلب الاهتمام”.

في السنوات الأخيرة، بدأ الجراحون باستخدام استئصال القسطرة بالترددات الراديوية. يستخدم هذا الإجراء مسبار ساخن لحرق حلقة من النقاط حول الوريد التالف لتشكيل نسيج ندبي. ولكن يمكن أن يستغرق الإجراء ما يصل إلى ثلاث ساعات وغالباً ما ينطوي على مخدر عام.

إنّ استئصال البالون بالترددات الراديوية هو مزيج من هاتين الطريقتين. إيان باترس، مهندس متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً من لندن، كان واحد من أوائل المرضى الذين خضعوا لهذه التقنية الجديدة منذ أن تمّت الموافقة عليها. بدأ يعاني من خفقان القلب قبل عقد من الزمان، والذي أصبح أسوأ تدريجياً مع مرور الوقت.

قال: “في الوقت الذي تم فيه تشخيص إصابتي بالرجفان الأذيني في عام 2019، كان لدي خفقان لمدة نصف الوقت الذي كنت فيه مستيقظاً.”

“أحيانا تستمر النوبات لأيام. شعرت وكأنني كنت أركب على الجزء العلوي من أرجوحة مدينة الملاهي، كان قلبي يقفز وكنت أشعر بعدم الارتياح حقاً.”

بعد تشخيص إيان، وصف طبيب القلب دواء مسيّل للدم ومضادات بيتا، ولكن استمر الخفقان. في وقت سابق من هذا الشهر، خضع لعملية استئصال بالون الترددات الراديوية في بارتس هيلث NHS Trust في لندن.

قال: “دخلت للعملية في الساعة 9 صباحاً وخرجت من المستشفى بحلول الساعة 3 مساء. كان الأمر مغيراً للحياة بالنسبة لي.” يقوم إيان بتتبع وتيرة خفقان قلبه ويقول أنّ النوبات أصبحت تصيبه بنسبة 15 % من الوقت، بينما كانت 50 % سابقاً.

وأضاف: “وهذا بعد أسبوعين فقط من العملية، في حين قال الأطباء أن الأمور ستتحسن أكثر مع مرور الوقت.”