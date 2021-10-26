ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

عددت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أسباب التهاب الغدد اللعابية الذي يصيب الغدد الكبيرة في الرأس.



ويصيب هذا الالتهاب الغدد النكفية والغدد تحت الفك السفلي والغدد تحت اللسان.

وأوضحت الرابطة أن التهاب الغدد اللعابية له أسباب عدة تتمثل في سوء نظافة الفم، والتهاب الغشاء المخاطي للفم، والأمراض المزمنة مثل داء السكري، وأمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة سجوجرن أو متلازمة هيرفوردت، والعلاج الإشعاعي لمنطقة الرأس والرقبة أو العلاج باليود الإشعاعي لأمراض الغدة الدرقية.

ومن الأسباب الأخرى لالتهاب الغدد اللعابية قلة إفراز اللعاب، خاصة لدى كبار السن، وذلك بسبب شرب كمية قليلة من السوائل أو ضعف الشهية أو شرب الكحول أو حصوات اللعاب أو الأورام أو ندبات القنوات اللعابية.

ويكمن سبب التهاب الغدد اللعابية في الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومدرات البول ومضادات الهيستامين وحاصرات بيتا.

وتتمثل أعراض التهاب الغدد اللعابية في احمرار وتورم الغدد والشعور بآلام بها، وحساسيتها للضغط، بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة والشعور العام بالتعب والإعياء.

وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج التهاب الغدد اللعابية تبعا للسبب، موضحة أن العلاج يتم بواسطة المضادات الحيوية، إذا كان الالتهاب يرجع إلى سبب بكتيري.

وإذا كان سبب الالتهاب فيروسيا، فإنه يتم تخفيف الأعراض بواسطة المسكنات، التي تتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات أو خافضة للحرارة مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول. كما يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف الألم.

وإذا تسبب أحد أمراض المناعة الذاتية في التهاب الغدد اللعابية، فيتم العلاج بواسطة الكورتيزون لتثبيط جهاز المناعة، وبالتالي منع التفاعل الالتهابي.

أما الاشتباه في تسبب الأدوية في التهاب الغدد اللعابية، فهذا يعني أنه يجب إيقاف استخدامها إن أمكن.

وبشكل عام ينبغي تناول الأطعمة المحفزة للعاب مثل العلكة أو الليمون، مع مراعاة الالتزام بنظافة الفم الجيدة وشرب السوائل بكثرة.