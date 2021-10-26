شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام من أعراض وعلاج وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية المختلفة ، ومنها سرطان الدم والثدى والقولون وسرطان العظام، وخلال سلسة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي كل ما يخص سرطان العظام وذلك وفقا لما ذكره موقع mayoclinic.



ما هو سرطان العظام؟

من الممكن أن يبدأ سرطان العظام في أي عظمة بالجسم، لكنه يؤثر بشكل شائع على عظام الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين و الظهر.

هل سرطان العظام نادر الإصابة به؟

يعد سرطان العظام من أنواع السرطانات نادرة الحدوث أو الإصابة، حيث يشكل أقل من 1 في المائة من جميع أنواع السرطان.

ما هو علاج سرطان العظام؟

الإزالة الجراحية هي العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان العظام، ولكن يمكن استخدام العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي مع بعض الحالات، و يَعتمد قرار استخدام الجراحة أو العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي على نوع سرطان العظام الذي يتم معالجته.

ما هي أعراض الإصابة بسرطان العظام؟ -ألم العظام.

-التورم أو الإيلام بالقرب من المنطقة المصابة.

-إضعاف العظام، مؤديًا للكسر.

-الإرهاق.

-فقدان الوزن .

ما هي أسباب الإصابة بسرطان العظام؟

سبب معظم سرطانات العظام غير معروف، وقد أُرجع عدد صغير من سرطانات العظام إلى عوامل وراثية، في حين أن البعض الآخر ناجم عن التعرض لإشعاع سابق.

ما هي أنواع سرطان العظام؟

-الساركومة العظمية الساركومة العظمية هي أكثر أنواع سرطان العظام شيوعًا، وتنتج الخلايا السرطانية في هذا الورم عظامًا، و غالبًا ما يحدث هذا النوع من سرطان العظام بين الأطفال والشباب في عظام الساق أو الذراع، وفي حالات نادرة، يمكن أن تنشأ سرطانات عظمية خارج العظام (الساركومة العظمية خارج الهيكل).

-الساركومة الغضروفية، الساركومة الغضروفية هي ثاني أكثر أنواع سرطان العظام شيوعًا، وتنتج الخلايا السرطانية في هذا الورم غضروفًا، و عادةً ما يصاب المرء بالساركومة الغضروفية في الحوض والساقين أو الذراعين في البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

-ساركومة إيوينغ، غالبًا ما تَنشأ أورام ساركومة إيوينغ في الحوض أو الساقين أو الذراعين في الأطفال والشباب.