إفرازات الثدي الصفراء هل تدل على السرطان 

بيروت - نادين محمد -

يمكن ان تثير افرازات الثدي الصفراء الخوف. فالكثير من النساء يعتقدن ان هذا يرتبط بشكل وثيق بالاصابة بسرطان الثدي. الا ان الخبراء يشيرون الى ان هذه الافرازات قد تكون طبيعية وقد تشكل احد اعراض مشاكل اخرى من المهم التعرف عليها من اجل تأمين العلاج اللازم لها. اذاً اليك ابرز ما يجب معرفته عن افرازات الثدي الصفراء وعن أبرز اسبابها وعلاقتها بسرطان الثدي.

ما تكشفه افرازات الثدي الصفراء



من الممكن ان تلاحظ المرأة ظهور افرازات الثدي الصفراء لديها. وقد تشعر بالخوف وتتساءل عما اذا كانت تعاني من سرطان الثدي. لكن لا داع للاحساس بالذعر لأن هذا غالباً ما يكون طبيعياً ومن الممكن ان ينتج عن مشكلة بسيطة. وهذا ابرز ما يدل عليه.

- اثناء الحمل. من الممكن ان تظهر هذه الافرازات اثناء الحمل لأن هذا يعني الاستعداد لادرار الحليب من اجل الرضاعة. وتكون في هذه الحالة لزجة وبلون اصفر فاتح. وبعد هذا تصبح اكثر سماكةً وبلون ابيض اقراب الى لون الحليب.

- سرطان الثدي. من الممكن ان تكشف هذه الافرازات المعاناة من مشكلة سرطانية وخصوصاً في حال وجود كتلة داخل الثدي او اذا كان شكله غير طبيعي. وغالباً ما يعني هذا المعاناة من سرطان قناة الثدي او ما يطلق عليه الاطباء اسم مرض باجيت. وقد يترافق هذا مع تغير في شكل الجلد عند رأس الثدي. وفي هذه الحالة لا بد من اجراء الفحوصات اللازمة من اجل تأمين العلاج المبكر والتخلص تماماً من المشكلة.



- تهيج البشرة في هذه المنطقة. وهو ما يمكن ان ينتج عن ارتداء ملابس داخلية تحتوي على خيوط صناعية او عن تلقي ضربة بسبب حادث ما. ولهذا ينصح دائماً باختيار الملابس القطنية مئة في المئة وبالانتباه الى عدم تعريض الصدر لأي اصابة.

- تناول بعض انواع الادوية يمكن ان يسبب ايضاً ظهور هذه الافرازات. فقد تؤدي تركيبتها والمواد التي تحتوي عليها الى ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب. ومن هذه الادوية موانع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم، الادوية التي تحتوي على مركبات هرمونية فضلاً عن تلك التي تستخدم لعلاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية او للتخلص من الشعور الدائم بالغثيان.



- اتساع قناة الثدي وخصوصاً بعد بلوغ سن انقطاع الدورة الشهرية. وهو ما يمكن ان يسبب ظهور افرازات بلون اصفر او اخضر او بني.

- الالتهابات. وهو غالباً ما يحدث لدى النساء في مرحلة الارضاع. وقد يترافق هذا مع ظهور الاحمرار والشعور ببعض الالم.

- ومن الضروري استشارة الطبيبة الاختصاصية في بعض الحالات ومنها ظهور افرازات الثدي الصفراء بعد انقطاع الدورة او حدوثها في ثدي واحد او خلال فترة الدورة الشهرية. فهذا قد يشير الى ان المشكلة تحتاج الى علاج.



اقرئي أيضاً: