انقاص الوزن في الشتاء برجيم المشروبات الساخنة

بيروت - نادين محمد -

من المهم الحرص على انقاص الوزن في الشتاء. فمن المعروف انه يتم خلال هذه المرحلة من السنة الجلوس لمدة طويلة. ولهذا تتراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً في البطن والخاصرتين والأرداف. لذا من الضروري ان يتم تطبيق برنامج رجيم صحي يمنع ذلك. ومن المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وينصح ايضاً بتطبيق رجيم المشروبات الساخنة الذي يساعد على حرق الدهون وعلى استعادة الرشاقة والحفاظ على قوام صحي.

طريقة تخسيس بالمشروبات الساخنة



من الممكن انقاص الوزن عن طريق تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء. ولهذا يجب تطبيق قواعد رجيم سهل جداً. كما من الضروري الامتناع عن اتباع بعض العادات الغذائية السيئة مثل تناول السكريات والدهون في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

الفطور

يجب ان تكون هذه الوجبة غنية وان تحتوي على مأكولات صحية وتمنح الجسم الطاقة التي يحتاج اليها نهاراً. ومن اجل تجنب الاحساس بالجوع عند الساعة العاشرة صباحاً مثلاً يجب الحرص على تناول البروتينات الصحية والسكر بطيء الامتصاص والدهون الجيدة. وفي هذه الحالة يسمح باستهلاك الاجبان والافضل ان تكون قليلة الدسم والبيض المسلوق من دون ملح الى جانب مشروب ساخن مثل القهوة او الشاي او خلاصة نباتية من دون تحلية.

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المرحلة الاولى



الغداء



في هذا الوقت من النهار يستعد الجسم لتخزين البروتينات التي يحتاج اليها. ولهذا من الممكن تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل لحم الحبش والسمك مع مصدر مهم للألياف مثل السلطات. ويمكن ايضاً تناول الخضار الطازجة.

وجبة خفيفة



من اجل الحد من ارتفاع مستوى الانسولين، من الممكن تناول بعض الخضار والفواكه او المكسرات النيئة او قطعتين من الشوكولاته الداكنة او قبضة من الفواكه المجففة مع مشروب ساخن من دون اضافات محلية.

العشاء



خلال هذه الوجبة يجب الانتباه جيداً الى ما يتم تناوله. فمن المعروف ان عملية التمثيل الغذائي تصبح بطيئة في هذه المرحلة من النهار، ما يجعل حرق الدهون اكثر صعوبة. ولهذا من الافضل عدم تناول هذه الوجبة في حال عدم الشعور بالجوع. كما يمكن تناول احد مصارد البروتينات الخالية من الدسم مع مصدر للالياف ومشروب ساخن من دون سكر.

المرحلة الثانية



من الممكن خلال هذه المرحلة ان تتم خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد.

الفطور. كوب كبير من الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون، قطعتان صغيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من مشروب ساخن مثل القهوة او الشاي او اي خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. قطعتان متوسطتا الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من السلطة والافضل تجنب تناول الخضار التي تحتوي على السكر مثل الشمندر، الجزر،... ومن الممكن اضافة القليل من زيت الزيتون. كذلك يسمح بتناول كوب من مشروب ساخن غير محلى.

وجبة خفيفة. 3 مربعات صغيرة من الشوكولاته الداكنة أو قبضة من الجوز او حبة تفاح.

العشاء. من الافضل خلال هذه الوجبة تناول السمك المشوي مع طبق من السلطة الخضراء. ويمكنه انهاؤها بكوب من مشروب دافئ.

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بعد انقاص الوزن في المرحلة الثانية من المهم تثبيته. ولهذا يجب الامتناع عن تناول الفاكهة والنشويات خلال وجبة واحدة.

الفطور. جبنة بيضاء قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من خبز الشعير، ماء ديتوكس، كوب من القهوة او الشاي او من خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. قطعتان متوسطتا الحجم من سفائن الدجاج المشوية من دون دهون، طبق من الخضار المشكلة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مشوية مع بعض بذور الموسلي، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

العشاء. طبق من الخضار المشوية مع الفطر، كوب من مشروب ساخن غير محلى.

وهكذا يمكن انقاص الوزن برجيم المشروبات الساخنة، علماً انه يمكن تكرار تطبيقه مرة شهرياً لا اكثر.



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