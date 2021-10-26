إصابات كورونا مازالت تواصل الارتفاع في العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، إلى 244.857 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و971 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و983 ألفا و326 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19، الاثنين، ارتفاعا من 39 إصابة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا انخفاضا من 35 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 19 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك، الاثنين، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 أخرى، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 3 ملايين و784448 إصابة، والوفيات إلى 286496.

ويقولون المسؤولون إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النذر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها نظرا لقلة الاختبارات.

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بكوفيد-19 و5797 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بكوفيد-19، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وسجلت كذلك 21 مليونا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

تجاوز عدد إصابات مرض كوفيد-19 في إسبانيا، الاثنين، 5 ملايين حالة منذ بدء الجائحة، بعدما سجلت السلطات 4485 إصابة جديدة و54 وفاة منذ يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 بلغ 5002217 إصابة.

وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع سكان إسبانيا التطعيمات الكاملة ضد فيروس كورونا، ورفعت السلطات في الآونة الأخيرة معظم قيود التباعد الاجتماعي، وإن كان وضع الكمامات لا يزال إلزاميا في الأماكن المغلقة. وسجلت إسبانيا 87186 وفاة إجمالا منذ بداية الجائحة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، أنه تم تسجيل 889 حالة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في مصر حتى الإثنين، هو 325508 حالة من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.