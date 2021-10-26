شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمي عصير البنجر كبار السن من التدهور المعرفى المرتبط بالشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالعادات الغذائية الصحية، غالبًا ما نتحدث عن تناول الفواكه والخضراوات، ويقترح الخبراء أيضًا تناولها صحيحة أفضل من العصائر، ولكن وفقًا لدراسة جديدة، فإن تناول عصير البنجر يعزز مزيجًا من بكتيريا الفم المرتبطة بأوعية دموية أكثر صحة لوظائف المخ، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Redox Biology، فإن الأطعمة الجذرية مثل البنجر وكذلك الخس والسبانخ والكرفس، غنية بالنترات غير العضوية، وتلعب العديد من البكتيريا الفموية دورًا في تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد بدوره على تنظيم الأوعية الدموية والنقل العصبي (الرسائل الكيميائية في الدماغ).



فوائد عصير البنجر

تسلط هذه الدراسة الضوء على كبار السن الذين يميلون إلى انخفاض إنتاج أكسيد النيتريك، وهذا مرتبط بضعف الأوعية الدموية والصحة المعرفية لديهم، وقد شارك في الدراسة 26 من كبار السن الأصحاء في فترتين من المكملات الغذائية لمدة عشرة أيام، واحدة مع عصير البنجر الغني بالنترات والأخرى بعصير وهمي خالي من النترات، حيث تناولوا كلاهما مرتين في اليوم.



البنجر

أظهرت النتائج ارتفاع مستويات البكتيريا المرتبطة بصحة الأوعية الدموية والمعرفية الجيدة، وانخفاض مستويات البكتيريا المرتبطة بالأمراض والالتهابات، كما انخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل خمس نقاط (ملم زئبقي) بعد شرب عصير البنجر.



عصير البنجر

من جانبها، قالت البروفيسور آني فانهاتالو، من جامعة إكستر وشاركت في الدراسة، إن دراستهم هي أول من اختبر النظام الغذائي الغني بالنترات بهذه الطريقة، مضيفة "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن إضافة الأطعمة الغنية بالنترات إلى النظام الغذائي في هذه الحالة عن طريق عصير البنجر لمدة عشرة أيام فقط يمكن أن يغير بشكل كبير الميكروبيوم الفموي (مزيج من البكتيريا) للأفضل.

الحفاظ على هذا الميكروبيوم الصحي في الفم على المدى الطويل قد يبطئ التغيرات السلبية في الأوعية الدموية والمعرفية المرتبطة بالشيخوخة.