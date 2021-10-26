شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الصدفية والبدائل الغذائية العلاجية..كل ما تريد معرفته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قد تساعد بعض العلاجات البديلة في تخفيف أعراض الصدفية مثل الحكة والتقشر المؤلمة والتى يمكن تجربتها جنبا إلى جنب مع الرعاية التي تحصل عليها من الطبيب المختص، وفقا للبيان.



الكابسيسين

المركب الموجود في الفلفل الحار الذي يتم تتبيله فى الطعام. قد يساعد في سد النهايات العصبية التي تساهم في الألم. وقد يخفف الالتهاب المرتبط بالصدفية والتقشر والاحمرار أيضا. لا يعرف ما إذا كان له فوائد طويلة الأمد لمرض الصدفية لكن وجدت إحدى الدراسات أن المصابين بالصدفية الذين استخدموها يوميا يعانون من قشور واحمرار أقل بعد 6 أسابيع.

ويمكنك شراء كريمات أو مراهم تحتوي عليها وضعها على المناطق المصابة. قد تلاحظ إحساسا حارقا عند وضع كريم أو مرهم كبخاخات. يجب أن يهدأ هذا الشعور بعد بضع دقائق وقد لا تلاحظه بعد استخدامه لعدة أسابيع. قد ترغب في ارتداء القفازات عند وضع الكريمات التي تحتوي على الكابسيسين. قد لا يزول عن يديك تماما بعد غسلهما بالماء والصابون. قد يجعل الأمر مؤلما إذا لمست عينيك أو أنفك.

عنب أوريغون (بربري)

يُعرف باسم البرباريس أو "ماهونيا أكويفوليوم" وتستخدم جذوره ولحاءه وساقه في صنع الدواء. له خصائص مضادة للميكروبات وقد يلعب دورا في كيفية عمل جهاز المناعة. لتهدئة نوبات الصدفية لدى المصابين بالصدفية الخفيفة إلى المتوسطة. ابحث عن كريم يحتوي على 10٪ مستخلص لحاء العنب أوريغون وضعه على المنطقة عدة مرات في اليوم.

تحدث إلى طبيبك قبل اختيار أو استخدام أي منتجات تحتوي على عنب أوريغون. يُعتقد أن الآثار الجانبية خفيفة ، ولكنها قد تشمل الإحساس بالحرقان أو الطفح الجلدي. لا تستخدميه إذا كنت حاملا أو مرضعة.

كركم

تشير الدراسات إلى أن المركب النشط في التوابل ذات اللون الأصفر البرتقالي الزاهي وهو الكركمين ، يقلل الالتهاب وله خصائص مضادة للأكسدة ما يعني أنه يحمي الخلايا. قد يكون هذا هو السبب في أن الأبحاث تظهر أن مكملات الكركم والكركمين قد تساعد في التهابات الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي. يمكنك تناول الكركم في الطعام أو تناوله كحبوب أو مكمل غذائي. قد يكون للكركم تأثير سيولة الدم ، لذا احصل على إشارة الطبيب قبل تناوله كمكمل غذائي.

زيت السمك (أحماض أوميغا 3 الدهنية)

مراجعة واحدة لـ 15 دراسة وجدت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك يمكن أن تقلل من القشور والحكة والاحمرار المرتبطة بالصدفية.

الصبار

يأتي جل الصبار من أوراق نبات الصبار وقد يخفف القشور والحكة والاحمرار المرتبطة بالصدفية.

اختر هلاما أو كريما بمكونات تحتوي على 0.5٪ صبار على الأقل ، أو استخدم مادة هلامية من النبات نفسه. يخرج الجل عند تقشير أوراق النبات. قد تكون لزجة ويمكن أن تستغرق عدة دقائق حتى تمتصها بشرتك. اغسل يديك بعد استخدامه ولا تضع الملابس على بشرتك حتى يمتص الجل. وتضطر إلى وضع الجل على بشرتك مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لمدة شهر على الأقل لملاحظة التحسن.

المكملات الغذائية عن طريق الفم: فيتامين د

غالبا ما يستخدم في المراهم الموضعية لمرض الصدفية ، وقد يبطئ نمو خلايا الجلد مما قد يخفف من أعراض الصدفية عند وضعه على بشرتك. لكن الباحثين غير متأكدين مما إذا كان تناول فيتامين د عن طريق الفم كمكمل غذائي قد يساعد في علاج الصدفية.

خل حمض التفاح

صدفية فروة الرأس من بين العديد من الأشياء التي قد يساعدها خل التفاح. قد يساعد وضعه على فروة رأسك في تخفيف الحكة.

•اختر خل التفاح العضوي وخففه بمقدار من الماء إلى مقدار من الخل. فقد يسبب حرقان لفروة رأسك.

•اسكب الخل المخفف بحذر على فروة رأسك. قم بإمالة رأسك للخلف حتى لا تدخل في عينيك.

•اتركه على فروة رأسك لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم اشطف فروة رأسك جيدا بالماء.

•كرر عدة مرات في الأسبوع.

لا تستخدم خل التفاح إذا كان لديك بقع صدفية متشققة أو تنزف على فروة رأسك أو في مناطق أخرى قد تلامس الخل عند وضعه مثل يديك قد تحترق وتسبب المزيد من التهيج.

زيت شجرة الشاي

المعروف باسم زيت الميلاليوكا هو زيت أساسي من أوراق شجرة الشاي الأسترالية. تظهر الأبحاث أنه قد يكون مفيدا في حالات مثل حب الشباب وقشرة الرأس. لكن الدراسات لا تظهر ما إذا كان علاجا فعالا لمرض الصدفية. ومع ذلك يقول بعض الناس أنه يساعد في تخفيف صدفية فروة الرأس.

ابحث عن أنواع الشامبو التي تحتوي على زيت شجرة الشاي. لا تضع الزيت مباشرة على بشرتك.لا تشرب زيت شجرة الشاي أبدًا يمكن أن تكون سامة. بعض الناس لديهم حساسية من ذلك. إذا كنت تستخدمه لأول مرة فاحذر من التورم أو الاحمرار أو أي علامات أخرى لرد فعل تحسسي.

تخفيف التوتر

قد يتسبب الإجهاد في إفراز جسمك للمواد الكيميائية الالتهابية. قد تكون هذه المواد الكيميائية سبب ارتباط الإجهاد المفرط بنوبات تفجر الصدفية. الإجهاد قد يجعل الحكة أسوأ أيضا. التدليك والوخز بالإبر واليوجا تهدئة عقلك وتقليل التوتر والتي قد تساعد في السيطرة على أعراض الصدفية.