الهند تسجل إصابة جديدة بفيروس زيكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلنت وكالة أنباء برس ترست الهندية عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس زيكا في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد الأحد.



وبينت الوكالة أن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي بمنطقة كانبور في ولاية أوتار براديش.

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة عليه، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية.

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.