الارشيف / صحة ورشاقة

الهند تسجل إصابة جديدة بفيروس زيكا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل إصابة جديدة بفيروس زيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلنت وكالة أنباء برس ترست الهندية عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس زيكا في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد الأحد.

 

وبينت الوكالة أن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي بمنطقة كانبور في ولاية أوتار براديش.

 

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة عليه، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية.

 

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا