شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نخاف من ارتفاع ضغط الدم؟.. اعرف طرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضاعف ارتفاع ضغط الدم خطر إصابة الفرد بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر وحتى مرض الزهايمر، وكشف تقرير لموقع هارفارد هيلث عن دراسة بحثية نشرت في مجله لانسيت يفيد بأن ارتفاع ضغط الدم هو سبب رئيسي للوفاة المبكرة وأحد الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ببساطة.

لماذا نخاف من ارتفاع ضغط الدم؟

يضاعف ارتفاع ضغط الدم خطر إصابة الفرد بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر وحتى مرض الزهايمر، في حين أن كل ما سبق صحيح، يمكنك إحداث فرق في صحتك والبقاء في مأمن من مشاكل ضغط الدم ليس عليك أن تكون في تلك المجموعة يمكنك خفض ضغط الدم بشكل فعال وناجح.

خطوات للسيطرة على ضغط الدم

قياس الضغط باستمرار: توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن قياس ضغط الدم بنفسك في المنزل، بدلاً من انتظار زيارة الطبيب، يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم، فكان ضغط الدم تحت السيطرة 72% ممن يجرون المراقبة المنزلية، مقارنة بـ 57 %من مجموعة الرعاية المعتادة.

ممارسة التمارين الرياضية: وفقًا لبحوث هارفارد، يمكن أن تخفض التمارين ضغط الدم بمقدار 10 نقاط، أو تمنع ظهور ارتفاع ضغط الدم، أو تتيح لك تقليل جرعة أدوية ضغط الدم، والنشاط البدني لا يساعد فقط في التحكم في ارتفاع ضغط الدم بل يساعدك أيضًا على إدارة وزنك وتقوية قلبك وخفض مستوى التوتر لديك، الوزن الصحي والقلب القوي والصحة العاطفية العامة كلها جيدة لضغط الدم.

تناول الطعام بطريقة مناسبة: مجرد خفض الملح لا يمكن أن يساعدك في مكافحة ارتفاع ضغط الدم. استهلاك الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا والمكسرات وكربوهيدرات الحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة لها أيضًا آثار صحية على ضغط الدم.

تحكم في وزنك: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يؤدي فقدان الوزن إلى خفض ضغط الدم وفقًا لكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الوزن الزائد، وخاصة السمنة، يقلل تقريبًا من كل جانب من جوانب الصحة، من وظائف الإنجاب والجهاز التنفسي إلى الذاكرة والمزاج، تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المنهكة والمميتة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، حان الوقت للتخلص من الوزن الزائد.

لا تدخن: يمكن أن يتسبب تدخين السيجارة في ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 20 نقطة، حددت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الوفيات المرتبطة ببعض العوامل ، مثل التدخين والكحول ووجدت أن التدخين هو العنصر الرئيسي بين عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن الوقاية منها للوفاة المبكرة.

تخلص من الملح: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم وقليل من البوتاسيوم إلى زيادة ضغط الدم.