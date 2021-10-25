شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تخس من فنجان قهوتك.. 5 وصفات صحية لتعزيز فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من يعشق القهوة ويفضلون بداية يومهم بتناول فنجان القهوة اللذيذ، وقد يساعد فنجان القهوة فى فقدان الوزن الزائد إذا تم إعداده بصورة صحيحة، حيث تعتبر القهوة مشروبًا رائعًا قبل التمرين وبعده، مما يمنحك جرعة من الطاقة التي تشتد الحاجة إليها ويساعد في تسريع معدل التمثيل الغذائي وفي حرق الدهون العنيدة، وإليك بعض خلطات القهوة بما يخدم خطط إنقاص الوزن لديك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

قهوة القرفة

يمكن أن تساعد إضافة القليل من القرفة إلى فنجان القهوة السوداء أو جرعة إسبريسو البسيطة في تعزيز الحصة الصحية للمشروب، ويمكن أن يساعد دمج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تعزيز عملية إنقاص الوزن عن طريق تحسين معدل التمثيل الغذائى.

لتحضير هذا المشروب البسيط، ما عليك سوى تحضير قهوة سوداء بسيطة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع العسل.



قهوة بالقرفة

قهوة الليمون

يمكن أن يساعد إضافة نصف ليمونة إلى قهوتك في إدارة الوزن بشكل فعال، حيث يساعد مزيج الكافيين وحمض الستريك وفيتامين سى فى الليمون، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنشيط هرمونات حرق الدهون، مما يساعد أيضًا في فقدان الدهون.

لتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى إضافة عصير ليمون إلى كوب واحد من القهوة مع رشة قرفة، حيث يساعد هذا المشروب أيضًا في طرد السموم من الجسم وتقوية المناعة.



قهوة الليمون

بوليت كوفي

هذا المشروب يسرع عملية فقدان الوزن، فهى عبارة عن مزيج من القهوة مع الزيت أو الزبدة، وتشبه قهوة اللاتيه، هذه القهوة الكريمية مصنوعة من زيت ثلاثي الجليسريد متوسط ​​السلسلة، أو زبدة غير مملحة أو زبدة غير ألبان، حيث تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائى وتزيد من الشبع ويعزز التركيز وفقدان الوزن.

لتحضير قهوة البوليت، تحتاج فقط إلى 1 كوب من القهوة الفرنسية الساخنة، وملعقة كبيرة من الزبدة أو زيت جوز الهند، وإضافة رشة من ملح البحر، وخلطها جيدًا ثم تناولها.



قهوة بوليت

قهوة سوداء

جرعة بسيطة من القهوة السوداء كافية لزيادة معدل التمثيل الغذائى، لأن وجود الكافيين في القهوة يساعد في رفع مستويات الطاقة، كما يساعد حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة السوداء في تسريع عملية حرق الدهون.

لتحضير القهوة السوداء، ما عليك سوى غلي الماء وإضافة 1 ملعقة صغيرة من القهوة، واتركها لتتخمّر وتستمتع بها، يمكن إضافة القليل من جوزة الطيب لإبراز رائحة المشروب وفعاليته، كمل يساعد أيضًا في تعزيز المناعة بشكل عام.



قهوة سوداء

قهوة شوكولاتة داكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتي تعمل معجزة عندما تقترن بقهوة بسيطة غنية بالكافيين، يساعد هذا الخليط في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويمنحك شعورًا بالشبع مع تقليل مستوى هرمون الجريلين الذى يحفز الجوع بما يخدم فقدان الوزن.