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وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، مقابل 24 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية إلى 2535 من 3725 إصابة.

 

وسجلت إيطاليا 4.74 مليون إصابة بكورونا منذ تفشي المرض بالبلاد في فبراير/شباط من العام الماضي.

 

كما تم تسجيل 131856 وفاة، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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