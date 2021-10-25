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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يوضح أعراض «الغصة» وخطوات إسعاف المصابين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الهلال الأحمر، طبيعة انسداد مجرى الهواء، أو مايسمى بـ”الغصة” وخطوات إسعاف الشخص المصاب.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن أعراض “الغصة” تشمل ما يلي: “عدم القدرة على الكلام، الميل إلى فقدان الوعي، وصعوبة التنفس ووجود زرقة في لون الجلد”.
كما أعلنت الهيئة عن خطوات إسعاف الشخص المصاب بانسداد في مجرى الهواء أو ما يسمى بالغصة كما هو موضح أدناه:
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