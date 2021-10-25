شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: طفرات متغير دلتا الأكثر انتقالا وتسبب ارتفاع الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متغير دلتا يعد واحداً من أكثر المتغيرات فتكًا بـ كورونا، والذى تسبب في زيادة الحالات واندلاع الموجة الثانية من الفيروس التاجي في كثير من الدول.

وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن متغير دلتا بلس وهو أحد طفرات سلالة دلتا، كان قيد الفحص الدقيق في الأيام الأخيرة بعد أن أشارت الأدلة إلى أنه انتشر بسرعة أكبر من متغير دلتا السائد.



متغيرDelta قيد التحقيق متغيرDelta قيد التحقيق قالت هيئة خدمات السلامة الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) إن التصنيف تم على أساس أن هذا المتغير أصبح شائعًا بشكل متزايد في البلاد في الأشهر الأخيرة، وهناك بعض الأدلة المبكرة على أنه قد يكون لديه معدل نمو متزايد في بريطانيا مقارنة بالدلتا. قالت هيئة خدمات السلامة الصحية في المملكة المتحدة في بيانها: "تُعرف النسب الفرعية لمتغير دلتا باسم Delta AY.4.2 ، وقد تم تصنيفها على أنها متغير قيد التحقيق من قبل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

ووفقًا للخبراء، فإن متغير دلتا واحد من المتغيرات شديدة العدوى لفيروس كورونا، ويمكن أن تؤدي الطفرة في هذا البديل إلى زيادة هائلة في الحالات.



ارتفاع حالات دلتا المتغيرة في إنجلترا ارتفاع حالات دلتا المتغيرة في إنجلترا وفقًا للخبراء ، اعتبارًا من 20 أكتوبر ، كان هناك 15،120 حالة من طفرات من متغير دلتا التي تم تأكيدها من خلال تسلسل الجينوم الكامل في إنجلترا (المملكة المتحدة) منذ اكتشافها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ، في يوليو. وأضافوا أيضًا أن الحالات تشهد ارتفاعًا، وحوالي 6 % من جميع حالات دلتا - تم تأكيدها من خلال تسلسل الجينوم الكامل في جميع مناطق إنجلترا التسع في الأسبوع الماضي.

في حديثهم عن الطفرات المستقبلية في فيروس كورونا القاتل، قال المسؤولون ، "الفيروسات تتغير كثيرًا وبشكل عشوائي ، وليس من غير المتوقع أن تستمر المتغيرات الجديدة في الظهور مع استمرار الوباء ، خاصةً مع استمرار معدل الحالات المرتفع".