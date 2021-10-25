يجب الامتناع عن تناول المضادات الحيوية في هذه الحالة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أكد طبيب روسي أنه عند الإصابة بالسعال والتهاب الشعب الهوائية الفيروسي، يجب الامتناع عن تناول المضادات الحيوية.



وقال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إن فاعلية المضادات تتوقف وينخفض تأثيرها عند تناولها دون انضباط.

وأضاف: "إذا كان الشخص يعاني من التهاب في الحلق، أو من التهاب الشعب الهوائية لا يحتاج إلى تناول المضادات الحيوية. بل عليه الانتظار، والسماح لأدوية علاج السعال بالوقت اللازم لإظهار مفعولها. فقد لا يكون الشخص مصابا بالتهاب الشعب الهوائية الفيروسي. لأنه غالبا ما تكون إصابته غير معدية"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكد مياسنيكوف أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

وأوضح: "يمكن تناول المضادات الحيوية خارج المستشفى عندما يكون الشخص مصابا بالتهاب اللوزتين ودرجة حرارته تصل إلى 40 درجة مئوية، كوسيلة للوقاية من أمراض القلب، وعندما يكون لديه عدوى في الأعضاء التناسلية أو التهاب رئوي، ويتعالج في المنزل".