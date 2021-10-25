شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق يجب أن تعرفها عن تحاليل البول لمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن إجراء اختبارات البول لدى الأشخاص المصابين بداء السكر لتقييم ارتفاع السكر في الدم الشديد من خلال البحث عن الكيتونات في البول، والكيتونات ينتجها الجسم عند استقلاب الدهون، وتزداد الكيتونات عندما يكون الأنسولين غير كافٍ لاستخدام الجلوكوز في الطاقة، وتُجرى اختبارات البول أيضًا للبحث عن وجود البروتين في البول، وهو علامة على تلف الكلى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات البول لمرض السكرى، وفقاً لموقع medicinenet.

اختبارات البول لمرض السكري

يمكن إجراء اختبارات البول لعدة أسباب، ولكن في الأشخاص المصابين بداء السكري، يتم استخدامها بشكل شائع للبحث عن الكيتونات أو الألبومين المِكروي، يمكن أيضًا قياس جلوكوز البول (السكر)، لكن هذا أقل قيمة من مستويات الجلوكوز في الدم لتشخيص مرض السكري ومراقبته، لذلك لا يتم القيام بذلك عادة كطريقة لمراقبة حالة الجلوكوز في الدم.

يتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ، أو ارتفاع السكر في الدم ، في سلسلة من التأثيرات التي تضر بالجسم على المدى القصير والطويل. على المدى الطويل ، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل غير طبيعي إلى تلف الأوعية الدموية مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الكوارث المحتملة؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نظام يحتوي على إمدادات الدم، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية وفشل كلوي وعمى وبتر.

أضف زيادة خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بارتفاع السكر في الدم وهناك حافز كبير لإبقاء سكر الدم تحت السيطرة بإحكام.

اختبار الكيتون

يكتشف هذا الاختبار وجود الكيتونات، وهي منتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي التي تتكون في وجود فرط سكر الدم الشديد (ارتفاع نسبة السكر في الدم).

تتكون الكيتونات من الدهون التي يحرقها الجسم عندما لا يكون هناك كمية كافية من الأنسولين للسماح باستخدام الجلوكوز كوقود. عندما تتراكم الكيتونات إلى مستويات عالية، قد يحدث الحماض الكيتوني (حالة خطيرة ومهددة للحياة).

يمكن إجراء اختبار الكيتون في المنزل وفي المختبر السريري. يمكن الكشف عن الكيتونات عن طريق غمس شريط الاختبار في عينة من البول. يشير تغيير اللون على شريط الاختبار إلى وجود الكيتونات في البول. تحدث الكيتونات بشكل أكثر شيوعًا في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ، ولكن نادرًا ما يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثانى قد يكون اختبارهم إيجابيًا للكيتونات.

اختبار الألبومين المِكروي

يكشف اختبار الألبومين المِكروي عن الألبومين المِكروي، وهو نوع من البروتين ، في البول يوجد البروتين في البول عندما يكون هناك ضرر للكلى.

نظرًا لأن الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية والتي تحدث كمضاعفات لمرض السكري يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكلى، يتم إجراء اختبار الألبومين المِكروي للتحقق من تلف الكلى بمرور الوقت.

هل يمكن لاختبارات البول تشخيص مرض السكري؟

في حين أن اختبارات البول يمكن أن تظهر علامات قد تشير إلى مرض السكري، مثل ارتفاع السكر أو الكيتونات، يتم تشخيص مرض السكري على أساس اختبارات الدم.

يمكن إجراء اختبارات البول في بعض الحالات كاختبار احتياطي أو للفحص لمعرفة ما إذا كان ينبغي إجراء اختبارات الدم ، ولكن يتم تشخيص مرض السكري بعد اختبار الجلوكوز في الدم.