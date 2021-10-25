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شاهد.. مجهر إلكتروني يلتقط أول صورة لمتحور "دلتا كورونا"

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

نشر مركز أبحاث روسي، الإثنين، أول صورة لسلالة دلتا المتحورة عن (كوفيد- 19).

 

والتقط مركز الأبحاث الروسي "Vector" الصورة بكاميرا مجهر إلكتروني، وقال في بيان رسمي: "الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي".

 

ووصفت منظمة الصحة العالمية "متحور دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار.

 

واكتشفت المنظمة متحور دلتا في أكتوبر 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.

 

تتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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