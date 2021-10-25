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اصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية يبلغ 8 ملايين و500 ألف إصابة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين و500 ألف إصابة.

 

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، الإثنين، إنّها سجّلت 217 ألفاً و500 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف حالة.

 

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، إلى 244.4 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و964 ألف حالة.

 

وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و473 ألفا و788 حالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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