3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون تحمي من سرطان الثدي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - أكدت العديد من الدراسات والأبحاث على أن نصف سرطانات الثدي تقريبا يصيب نساء ليس لديهن عوامل خطر محددة للإصابة بسرطان الثدي بخلاف الجنس والعمر، وتزيد عوامل معينة خطر الإصابة بسرطان الثدي بما فيها التقدم في العمر والسمنة.

أخصائية التغذية والحمية التركية جانيل أونير سايار، التي قالت إن تناول 30.5 غراما من زيت الزيتون يوميا، أي ما يعادل 3 ملاعق صغيرة، يقي السيدات من سرطان الثدي، وفقا لما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضحت سايار في مقالة نشرتها على موقع مستشفى ميديبول الجامعي، أن زيت الزيتون يعد عنصرا أساسيا في ما يعرف بحمية البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت إلى أن معدل استهلاك الشخص في منطقة البحر المتوسط من زيت الزيتون، يبلغ 15 كيلوغراما سنويا.

كما أفادت بأن حمية البحر الأبيض المتوسط تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة، والقلبية، والضغط.

وأشارت إلى أن زيت الزيتون غني بفيتامين “إي” (E)، ما يسهم في حماية البشرة ونضارتها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ما يجعله يلعب دورا في تأخر الشيخوخة، إلى جانب فوائده الكبيرة على الشَّعر.

وأضافت أن زيت الزيتون مفيد أيضا لحالات الإمساك، وتسهيل عملية الهضم، وتنظيف الأمعاء.

من جهة أخرى، حذرت سايار من الإفراط في تناول زيت الزيتون على المدى البعيد، ما قد يؤدي إلى بعض النتائج السلبية.

وأردفت أن الشخص الذي يحتاج ألفي سعرة يوميا، يكفيه أن يتناول نحو 200 إلى 300 سعرة من زيت الزيتون، ما يعادل ملعقتي طعام من الزيت.

زيت الزيتون يقلل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

ويرتبط ارتفاع استهلاك زيت الزيتون بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لدراسة نشرت عام 2015 في مجلة “جاما إنتيرنا ميديسين” (JAMA Internal Medicine).

ووجدت الدراسة التي نشرها موقع هارفارد هيلث أن النساء الأكبر سنا في إسبانيا اللائي تناولن نظاما غذائيا متوسطيا تقليديا معززا بزيت الزيتون البكر، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وفحص الباحثون 3 مجموعات مختلفة من النساء. اتبعت إحداها حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بالإضافة إلى حصص إضافية من زيت الزيتون. واتبعت الثانية النظام الغذائي بالإضافة إلى حصص إضافية من المكسرات. وتمت دعوة أولئك في المجموعة الثالثة لتقليل تناولهن للدهون. وتابعت الدراسة حوالي 4300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60 و80 عاما لمدة 5 سنوات.

وخلال فترة الدراسة، تم تشخيص 35 إصابة بسرطان الثدي. كان هناك 62% أقل من السرطانات في المجموعة التي تناولت النظام الغذائي المعزز بزيت الزيتون، مقارنة بالنساء اللائي قيل لهن للتو أن يقللن من تناول الدهون.

ومع ذلك يجب أن نفهم أنه مع أن زيت الزيتون فيما يبدو له دور في تقليل خطر سرطان الثدي، فإنه من غير المحتمل أن يكون زيت الزيتون هو الحل للوقاية من سرطان الثدي، فهناك عوامل أخرى تلعب دورا في المرض.