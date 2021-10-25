بينها التونة.. هذه الأطعمة تحميك من النوبة القلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - عادة ما ينصح الأطباء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لحماية القلب ومنع النوبات والجلطات القلبية التي يمكن أن تؤدي للوفاة.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي يشمل هذا النظام الغذائي تناول أطعمة تساعد بشكل مباشر في حماية القلب وتعزيز وظيفته بما فيها الفاصوليا السوداء والسلمون والتونا وزيت الزيتون واللوز والبطاطا الحلوة والبرتقال.

الفاصوليا السوداء

تمتلئ الفاصوليا السوداء الطرية المعتدلة بالعناصر الغذائية الصحية للقلب. وهي غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم التي تساعد في خفض ضغط الدم. كما تساعد الألياف فيها بالتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

سمك السلمون

من أهم الأطعمة لصحة القلب، فهو غني بالأوميغا 3 التي هي دهون صحية قد تقلل من خطر الإصابة باضطرابات ضربات القلب وضغط الدم. يمكنها أيضا خفض الدهون الثلاثية والحد من الالتهاب. يوصي الأطباء بتناول حصتين من سمك السلمون أو الأسماك الزيتية الأخرى في الأسبوع.

التونة

غالبا ما تكون التونة أرخص من سمك السلمون، وتحتوي أيضا على أوميغا 3. تحتوي التونة البيضاء على أوميغا 3 أكثر من أصناف التونة الأخرى.

زيت الزيتون

هذا الزيت غني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب ويحمي الأوعية الدموية. عندما يحل زيت الزيتون محل الدهون المشبعة مثل الزبدة، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

اللوز

يتناسب اللوز المقطع جيدا مع الخضار والأسماك والدجاج والحلويات. يحتوي على الستيرولات النباتية والألياف والدهون الصحية للقلب. كما يساعد اللوز على خفض الكوليسترول الضار.

البطاطا الحلوة

استبدل البطاطا البيضاء بالبطاطا الحلوة. مع وجود مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من البطاطس البيضاء، فإن هذه البطاطا لن تسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم. كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين.

البرتقال

البرتقال الحلو والعصير يحتوي على ألياف البكتين المقاومة للكوليسترول. يحتوي أيضا على البوتاسيوم؛ ما يساعد على التحكم في ضغط الدم.

دقيق الشوفان

يحارب نوبات الوجبات الخفيفة ويساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بمرور الوقت ما يجعله مفيدا لمرضى السكري أيضا. يمكن أن تساعد ألياف الشوفان قلبك عن طريق خفض الكوليسترول الضار.

اللبن قليل الدسم

عندما تفكر في منتجات الألبان، ربما تفكر في أنها جيدة لعظامك فقط، لكن يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أيضا. الزبادي غني بالكالسيوم والبوتاسيوم. ولتعزيز الكالسيوم وتقليل الدهون، اختر أنواعا قليلة الدسم.

الأطعمة المدعمة بالستيرول

تحتوي بعض أنواع المارجرين وحليب الصويا وحليب اللوز وعصير البرتقال على ستيرولات وستانولات مقاومة للكوليسترول. تمنع هذه المستخلصات النباتية أمعاءك من امتصاص الكوليسترول ويمكنها ايضا خفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 10% دون التأثير على الكوليسترول الجيد.

الكرز

الكرز الحلو والكرز الحامض والكرز المجفف وعصير الكرز كلها جيدة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين التي يُعتقد أنها تساعد في حماية الأوعية الدموية وتعزيز وظائف القلب.

العنب البري (التوت)

العنب البري ببساطة رائع عندما يتعلق الأمر بالتغذية. يحتوي على الأنثوسيانين أي مضادات الأكسدة التي تساعد الأوعية الدموية. هذه المواد المضادة للأكسدة تعطي التوت لونها الأزرق الداكن. يحتوي العنب البري أيضا على الألياف وأكثر من حفنة من العناصر الغذائية الرائعة الأخرى.

الخضراوات بأوراق داكنة

إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن كما أنها تحتوي على نسبة عالية من النترات، وهي مادة تساعد على فتح الأوعية الدموية حتى يصل الدم الغني بالأكسجين إلى قلبك. ستجد هذه المواد في الخس والسبانح والجرجير.