مرضى كورونا بالمستشفيات أكثر عرضة بـ 3 مرات للإصابة بمشاكل إدراكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ مرضى كوفيد-19 الذين يدخلون المستشفى أكثر عرضة للمعاناة من المشكلات المعرفية بعد أشهر من الشفاء، مقارنة بالمرضى الذين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية.

فحص باحثون من ماونت سيناي في مدينة نيويورك مرضى كوفيد المتعافون الذين ليس لديهم تاريخ من الخرف أو أي حالات عقلية أخرى.

ووجد الباحثون أنّ المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى كانوا عرضة للإصابة بمشاكل إدراكية بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف، بما في ذلك مشاكل الانتباه والذاكرة، بعد الإصابة بالفيروس.

والمثير للدهشة أنّ الفريق وجد أيضاً أنّ الأشخاص الذين عانوا حتى من حالات خفيفة إلى معتدلة من كوفيد شهدوا انخفاضاً في الوظيفة الإدراكية، وإن كان بمعدل أقل بكثير.

كتب الباحثون في الدراسة: “وجدنا تواتراً عالياً نسبياً من الضعف الإدراكي بعد عدة أشهر من إصابة المرضى بـكوفيد-19”.

قام فريق البحث، الذي نشرت نتائجه يوم الجمعة في JAMA Network Open، باستقطاب 740 مشاركاً للدراسة، أصيبوا جميعاً بكوفيد في السابق وليس لديهم تاريخ من الخرف.

من تلك المجموعة، كانت 379 حالة من العيادات الخارجية، مما يعني أنها تتطلب القليل من العناية الطبية بعد زيارة الطبيب العادية.

كان هناك 165 مشاركاً تطلبت حالتهم زيارة غرفة الطوارئ و196 شخصاً يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب الفيروس.

تم إعطاء كل مشارك مجموعة متنوعة من الاختبارات والفحوصات المعرفية للكشف عن أي مشاكل محتملة.

كان المشاركون في العيادات الخارجية على الأرجح يعانون من مشكلات في ترميز الذاكرة، 16 بالمائة، أو سرعة المعالجة العقلية، 15 بالمائة.

إنّ ترميز الذاكرة هو القدرة على معالجة الذاكرة، وسرعة المعالجة هي قدرة الشخص على استهلاك وفحص المعلومات.

أولئك الذين يحتاجون إلى زيارة غرفة الطوارئ كانوا على الأرجح لعرض القضايا في ترميز الذاكرة، 26 في المئة، استدعاء الذاكرة، 23 في المئة، والطلاقة، 21 في المئة.

أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المرضى في المستشفى، 39 في المئة، عانوا من مشاكل تتعلق بالتذكر، مقارنة ب 12% للمشاركين من العيادات الخارجية.

كما تم العثور على جزء كبير من المرضى في المستشفى لديهم مشاكل تتعلق بالطلاقة35%، ومشاكل ترميز الذاكرة 37%.

في جميع المجالات، أظهر المرضى في المستشفى مشاكل أكثر من غيرهم.

كتب الباحثون: “إنّ التجنيب النسبي للتعرف على الذاكرة في سياق الترميز الضعيف والاستدعاء يشير إلى نمط تنفيذي”.

“يتوافق هذا النمط مع التقارير المبكرة التي تصف متلازمة خلل التنسج بعد كوفيد-19 والتي لها آثار كبيرة على النتائج المهنية والنفسية والوظيفية.”

التذكر هو قدرة الشخص على تذكر الأحداث الماضية أو الحقائق التي يعرفونها، وفئة الطلاقة هي قدرة الشخص على تذكر الكلمات والموضوعات التي ترتبط ببعضها البعض.

الأسوأ كانوا أولئك الذين يعانون من أشد حالات كوفيد التي تتطلب دخول المستشفى.

أحد العوامل المثيرة للقلق التي لاحظها الباحثون هو أنّ المشاركين في الدراسة كانوا صغاراً نسبياً، بمتوسط عمر 49 سنة، وهم أصغر من أن يظهروا مشكلات إدراكية بهذا الحجم.

“من المعروف جيداً أن بعض السكان (مثل كبار السن) قد يكونون عرضة بشكل خاص للضعف المعرفي بعد المرض الخطير.

“ومع ذلك، في الفوج الصغير نسبياً المشارك في الدراسة الحالية، ظهرت نسبة كبيرة من الخلل المعرفي بعد عدة أشهر من التعافي من كوفيد-19”.

لسوء الحظ، أصبح الشباب الذين يعانون من مشاكل إدراكية، إلى جانب العديد من الحالات الأخرى، من الأعراض المعروفة والمتكررة لحالة تسمى “كوفيد الطويل”.

إنّ الخبراء ليسوا متأكدين تماماً مما يسبب الحالة الغامضة، ولكنها شائعة، حيث لا يزال مرضى كوفيد المتعافون يشعرون بأعراض الفيروس بعد أشهر من الشفاء.

وقال الدكتور نوا جرينسبان، أخصائي الرعاية الرئوية في نيويورك الذي افتتح أول عيادة قائمة بذاتها مخصصة لعلاج كوفيد الطويل لDailyMail.com أنه غالباً ما يرى القضايا المعرفية كعارض من أعراض الحالة.

كتب جرينسبان في رسالة بريد إلكتروني: “لسوء الحظ، أرى ذلك كثيراً”.

“بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل معرفية كبيرة، يكون لها تأثير ضار بشكل لا يصدق على حياتهم.”