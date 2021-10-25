أطعمة تزيد من الشعور بالقلق و التوتر

بيروت - نادين محمد -

هل سبق لك أن شعرت بالتوتر بعد تناول فنجان من القهوة؟ أم أن قلبك ينبض بمعدل أسرع، تشعرين بالضيق بعد تناول مشروب الطاقة؟ أم أنك تعاني من مزاج سيء بعد فترة من تناولك للوجبات السريعة؟

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تشير كل هذه السيناريوهات إلى وجود علاقة بين الغذاء والحالة العقلية. يقول الأطباء "نحن ما نأكله ويتأثر مزاجنا بالطعام الذي نأكله". بعض الأطعمة تجعلنا نشعر بالتعب أو القلق. تشير أحدث الأبحاث في ميكروبيوم الأمعاء ومحور القناة الهضمية إلى أن ما نأكله له تأثير بارز على ما نشعر به". إذن ، ما هي تلك الأطعمة التي يمكن أن تثير القلق والمزاج السيء؟

أطعمة تعزز الشعور بالقلق:

1- الكافيين

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الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين هي الأطعمة الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بإثارة القلق. تعتبر القهوة والكولا ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين من أكثر المواد الغذائية شيوعًا التي يمكن أن تثير القلق. فهي تسبب الخفقان ، والأرق ، والتهيج ، والأرق ، والتي لها تأثير مباشر على مستويات القلق لدى الأفراد . كذلك، تحتوي مشروبات ما قبل التمرين على مستويات عالية من الكافيين وهناك مرضى أصيبوا بنوبات الهلع بعد تناولها".



2- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية التي تستهلك بكميات زائدة يمكن أن تسبب عسر الهضم والانتفاخ والارتجاع وزيادة الحموضة. كل هذه يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس واضطراب النوم والقلق الناتج.

3- الوجبات السريعة

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الوجبات السريعة

تحتوي على كمية كبيرة من السكر. عندما تأكل الوجبات السريعة ، يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور. كما أنه ينخفض بوتيرة سريعة. يمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى شعور مفاجئ بانخفاض المزاج والذعر مع انخفاض السكر.

4- أطعمة أخرى

بخلاف ذلك ، فإن الإفراط في تناول الجبن واللحوم المصنعة يثير القلق أيضًا. وذلك لأنها تحتوي على كميات زائدة من الملح والمواد الحافظة ، والتي يمكن أن تسبب تقلبات ضغط الدم والخفقان والقلق. كما تم ربط المضافات الغذائية مثل المحليات الصناعية مثل الأسبارتام و بالقلق والاكتئاب.

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أطعمة أخرى

أطعمة تساعد على التهدئة:

الآن ، نعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب القلق. ولكن هل هناك أي أطعمة تقوم بالعكس ، أي تهدئكِ عندما تشعرين بالقلق؟ الجواب نعم. فيما يلي بعض هذه الأطعمة:

يمكن أن تساعدك الأطعمة الطازجة والصحية ، مثل الفواكه في ذلك. يتم ذلك عن طريق إضافة السكريات المعقدة والنكهات الطبيعية إلى نظامك الغذائي. يمكن أن يرفع التوت من مزاجك على الفور. وبالمثل ، توفر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب المغنيسيوم ، مما يساعد في تحسين الحالة المزاجية.



تحتوي الفواكه المجففة والمكسرات مثل الجوز والكاجو على سكريات معقدة ، وكذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك ، مما يساعد في تحسين الحالة المزاجية.

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أطعمة تساعد على التهدئة

وبالمثل ، فإن المواد الغذائية المخمرة مثل اللبن الرائب تضيف البكتيريا الضرورية إلى الأمعاء ، والتي تؤثر بشكل مباشر على تأثير السيروتونين بسبب محور الأمعاء في الدماغ. السيروتونين هو الهرمون المرتبط بالمزاج والسعادة والشعور بالراحة.



أيضًا ، من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة بكمية محدودة تزيد من مادة التريبتامي مما يجعلها طعامًا رائعًا لتهدئة أعصابك.