شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية.. كيف يؤثر علاج سرطان الثدي على خصوبة المرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند النساء الأكبر سنًا، ومع ذلك، إذا كنتِ امرأة أصغر سناً مصابة بسرطان الثدي، فقد تكون لديك أسئلة حول كيفية تأثير سرطان الثدي على قدرتك على إنجاب الأطفال وما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن للعديد من النساء الإنجاب والحمل بعد تلقى علاج سرطان الثدي، ومع ذلك، فإن بعض العلاجات يمكن أن تجعل الحمل أكثر صعوبة، فإذا كنتِ تعتقدين أنك قد ترغبين في إنجاب الأطفال يومًا ما، أو ببساطة تريدين الاحتفاظ بخياراتك مفتوحة من أجل الحمل لاحقاً، يجب أن تناقش هذا الأمر مع طبيبك قبل البدء في علاج سرطان الثدي.

وأشار التقرير إلى أن مدى تأثر الخصوبة بعلاجات سرطان الثدى يتحدد بعوامل مثل:

عمرك خلال فترة العلاج.

نوع السرطان ومسار علاجه.

مقدار (جرعة) العلاج.

مدة العلاج أو مقدار الوقت منذ علاج السرطان.

جوانب أخرى للصحة الشخصية.

هل يمكن الإنجاب بعد تشخيص الإصابة بسرطان الثدي؟

قد يكون لبعض علاجات سرطان الثدي تأثير على خصوبة المرأة، فقد يؤدي العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، على سبيل المثال، إلى إتلاف المبايض، مما يؤدي إلى العقم الفوري أو المتأخر، على الرغم من ذلك، يمكن للعديد من النساء الحمل بعد العلاج، ويعد أفضل وقت لمناقشة الخصوبة مع طبيبك هو قبل البدء في علاج سرطان الثدي.

هل يمكن للتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي أن يعرض الطفل للخطر إذا حملت؟

لا يوجد دليل على أن سرطان الثدي السابق للمرأة كان له أي تأثير مباشر على طفلها، فقد تم اكتشاف أنه لا يوجد خطر متزايد للإصابة بعيوب خلقية أو مشاكل صحية أخرى لدى الأطفال المولودين لأمهات مصابات بسرطان الثدي.

كيف تؤثر علاجات السرطان على الخصوبة؟

تعتبر علاجات السرطان مفيدة لصحتك على المدى الطويل، لكن الأعضاء التناسلية والغدد التي تتحكم في الخصوبة يمكن أن تتضرر بسببها، فيمكن أن تكون تقلبات الخصوبة مؤقتة أو دائمة، لذا استشر فريقك الطبي لمعرفة ما يمكن توقعه بناءً على علاجك (علاجاتك):

يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في توقف المبايض عن إنتاج هرمون الإستروجين أو إطلاق البويضات بانتظام، وتُعرف هذه الحالة باسم قصور المبيض الأساسي (POI)، ويمكن أن يكون مؤقتًا ، وستعود الدورة الشهرية والخصوبة لديك بعد العلاج، ولكن في بعض الأحيان يكون الضرر الذي يلحق بالمبيضين دائمًا ، ولا تعود خصوبتك أبدًا.

يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي أيضًا في انخفاض عدد البويضات السليمة في المبايض، وقد تكون النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس الطبيعي أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

يمكن أن يتسبب العلاج الإشعاعي للبطن أو الحوض أو العمود الفقري أو بالقرب منه في تلف الأعضاء التناسلية، ويمكن في كثير من الأحيان حماية بعض الأعضاء، مثل المبايض، من الإشعاع عن طريق حماية المبيض أو تثبيت المبيض، وهو إجراء يستخدم للمساعدة في الحفاظ على خصوبة المرأة عن طريق منع تلف المبيض أثناء العلاج الإشعاعي.

يمكن أن يؤذي العلاج الإشعاعي للدماغ أيضًا الغدة النخامية، هذه الغدة مهمة لأنها ترسل إشارات إلى المبايض، مما يجعلها تنتج هرمونات مثل الأستروجين اللازمة للإباضة.

يمكن أن تضر جراحة سرطانات الجهاز التناسلي والحوض بالأنسجة التناسلية المجاورة وتسبب تلف الأنسجة، مما يؤثر على خصوبتك.

يؤثر حجم وموقع الورم على ما إذا كانت الخصوبة تتأثر أم لا، يمكن أن يؤدي العلاج الهرموني، المستخدم في علاج السرطان إلى تعطيل الدورة الشهرية، مما يؤثر على الخصوبة.

تُستخدم جرعات عالية من العلاج الكيميائي وأو الإشعاعي في عمليات زرع النخاع العظمي، وعمليات زرع الخلايا الجذعية في الدم المحيطي، وعمليات زرع الخلايا الجذعية الأخرى، يمكن أن تضر هذه العلاجات المبيضين وتؤدي إلى العقم.

إذا كنتِ مصابة بسرطان الثدي وترغبين في إنجاب أطفال، فاستشيري طبيبك لتحديد ما إذا كانت أنواع العلاج الأخرى، مثل العلاج المناعي وعلاج السرطان الموجه، قد يكون لها تأثير على خصوبتك.