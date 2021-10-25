معلومات جديدة لا تعرفها عن مرض خرف الملاكم

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لألزهايمر إن الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن (Chronic traumatic encephalopathy) المعروف اختصارا بـ(CTE) هو مرض تنكسي عصبي ينجم عن إصابات متكررة في الرأس.



وأضافت الجمعية أن هذا المرض يصيب بصفة خاصة الرياضيين، الذين يمارسون رياضات احتكاكية مثل الملاكمة والمصارعة وكرة القدم.

لهذا السبب يطلق على المرض في اللغة الدارجة اسم "خرف الملاكم" (Boxer's Dementia).

وتتمثل أعراض هذا المرض في ضعف الذاكرة وسرعة الاستثارة والتهيج والاندفاع والعدوانية والترنح والشلل الرعاش وصعوبات الكلام والاكتئاب والتفكير في الانتحار.

وعادة ما تظهر هذه الأعراض بعد سنوات أو عقود من نهاية المسيرة الرياضية، ولكنها في بعض الأحيان تظهر أيضا لدى الرياضيين الأصغر سنا الذين، تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عاما.

ويهدف علاج الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن إلى السيطرة على الأعراض والتخفيف من حدة الأعراض السلوكية والنفسية من خلال الأدوية كالأدوية المنشطة للذاكرة والمهدئات ومضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى توفير بيئة هادئة ومستقرة وآمنة للمريض مثل تبسيط مهام الحياة اليومية وإبعاد الأدوات الحادة كالسكاكين عن متناول يد المريض، وذلك لتجنب الحوادث والحيلولة دون إيذاء النفس أو الغير.