احذر.. أسلوب الحياة غير الصحي يهدد طفلك بالسكري

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أفادت مجلة "إلتيرن" الألمانية بأن داء السكري بنوعيه الأول والثاني يصيب الأطفال أيضاً.



وأوضحت أن السكري من النوع الأول يرجع إلى عوامل وراثية، في حين يرجع السكري من النوع الثاني إلى أسلوب الحياة غير الصحي مثل السِمنة وقلة الحركة وتناول الأغذية الغنية بالدهون والسكر.

وأضافت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن أعراض الإصابة بداء السكري تتمثل في: العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن والشعور بالإعياء والإنهاك وانخفاض القدرة على بذل المجهود وآلام البطن الشديدة.

وفي الحالات المتقدمة تنبعث رائحة الأسيتون من فم الطفل.

وأشارت "إلتيرن" إلى أنه يتم علاج السكري تبعاً لنوعه؛ حيث يتم علاج النوع الأول بواسطة الأنسولين طوال الحياة، بينما يتم علاج السكري من النوع الثاني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وإذا لم يفلح أسلوب الحياة الصحي في خفض مستوى السكر بالدم، فيتم حينئذ اللجوء إلى العلاج الدوائي في صورة أقراص أولاً، ثم في صورة أنسولين لاحقاً.