شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بداية الشتاء.. اضف البصل والثوم لنظامك الغذائي لمنع السعال والبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية العلوية بما في ذلك الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وهناك أكثر من مائتي فيروس يمكن أن يسبب نزلات البرد والمعروف باسم فيروسات الأنف، تسبب هذه الفيروسات التهابًا أو تورمًا في الأغشية المخاطية المبطنة للممرات الهوائية، تشمل أعراض نزلات البرد العطس ، والتهاب الحلق ، وانسداد الأنف ، والسعال ، فمن المؤكد أنه من المفيد تناول الكثير من الفاكهة والخضروات المليئة بالعناصر الغذائية الواقية لتعزيز المناعة ، مثل البصل والثوم تحتوي هذه العائلة من الخضروات على زيوت قوية لها تأثير مضاد للميكروبات ، لذا فقد تساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

عزز دفاعاتك الطبيعية بهذه النصائح 1. تناول الكثير من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية :

الخضار والفواكه مثل البطاطا الحلوة ، والقرع ، والشمندر ، والمانجو ، والبطيخ ، والمشمش ، إلخ ، غنية بالبيتا كاروتين التي تحول أجسامنا إلى فيتامين أ. للحفاظ على البطانات المخاطية في أنفنا ورئتينا قوية بما يكفي للدفاع ضد العدوى.

2. إضافة البصل والثوم إلى النظام الغذائي:

لكل من البصل والثوم فوائد صحية رائعة، تحتوي هذه العائلة من الخضروات على زيوت قوية لها تأثير مضاد للميكروبات ، لذا فقد تساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تدعم صحة الأمعاء الجيدة مثل البريبايوتكس من خلال تعزيز نمو البكتيريا الصحية.

3. تناولي كمية كافية من فيتامين ج:

الحمضيات وفيرة في الطبيعة وتحتوي على فيتامين ج فائق القوة الذي لطالما اعتبر الاحتياطات المثالية ضد الإصابة بنزلات البرد، تستهلك خلايا الدم البيضاء في الجسم الكثير من فيتامين سي عند محاربة الفيروسات ، وبالتالي ، من الضروري أن نجدد إمدادات الجسم يوميًا.

4. الحصول على فيتامين (د):

فيتامين (د) هو عنصر غذائي مهم للصحة العامة وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين الحيوي هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وبالتالي ، يجب تناول الأطعمة مثل صفار البيض والفطر والسلمون والتونة المعلبة وكبد البقر جنبًا إلى جنب مع التعرض لأشعة الشمس لرفع مستويات فيتامين د.

5. حافظ على نشاطك :

يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة في دعم جهاز المناعة لأنها تحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عنا ضد المرض.

6. ابق رطبًا:

البقاء رطبًا دائمًا يساعد في الحفاظ على صحة جيدة، كونك رطبًا بشكل كافٍ سيجعل المرء يشعر بالصحة ويحارب الجراثيم والالتهابات ويمنع ظهور الأمراض.