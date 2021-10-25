طريقة عمل مكياج العيون لموضة الخريف.. ما هي؟

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

قال فنان التجميل الألماني بوريس إنتروب إن المكياج في خريف/شتاء 2021/2022 يسلط الضوء على العيون في ظل مواصلة ارتداء الكمامة بسبب استمرار جائحة كورونا.



وأوضح إنتروب أنه يتم تزيين العيون هذا الموسم من خلال وضع طبقة كثيفة من آي لاينر ذي لون جذاب مثل الأخضر اللامع لإضفاء لمسة ساحرة على العيون.

وأضاف إنتروب أنه يمكن خطف الأنظار أيضا من خلال ما يعرف "بجناح الآي لاينر" (Eyeliner Wing)؛ حيث تتم زيادة طول خط الآي لاينر إلى الخارج بحيث يبدو كجناح.

وأشار فنان التجميل الألماني إلى أنه يتم التركيز على الحواجب أيضا باعتبارها إطارا للعيون.

وأوضح أن الحواجب تطل هذا الموسم بمظهر كثيف وعريض بحيث تبدو طبيعية وتكون في بؤرة الأضواء.