شكرا لقرائتكم خبر عن مع ترقب بيان للجيش.. تواجد قوة عسكرية بمقر التليفزيون السوداني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوات عسكرية مشتركة تتواجد بمقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.
يأتي هذا في ظل ما يتردد عن بيان لقيادة الجيش السوداني سيتم بثه بعد قليل.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن قوات عسكرية فرضت طوقاً على مطار الخرطوم، فيما بدأ التلفزيون السودان بث أناشيد وطنية.
كما أفادت أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن قوة عسكرية اقتادته لـ “مكان مجهول”.
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