شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض النقرس.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس مصطلح عام لمجموعة متنوعة من الحالات التي يسببها تراكم حمض البوليك، وعادة ما يؤثر هذا التراكم على القدمين، فإذا كنت مصابًا بالنقرس فمن المحتمل أن تشعر بتورم وألم في مفاصل قدمك، خاصة إصبع قدمك الكبير، وضمن سلسلة س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مرض النقرس وفقًا لما ذكره موقع healthline

س: ما هى أعراض النقرس؟

بعض الناس لديهم الكثير من حمض اليوريك في دمائهم ولكن لا توجد أعراض، وهذا ما يسمى بفرط حمض يوريك الدم بدون أعراض .

بالنسبة للنقرس الحاد، تظهر الأعراض بسرعة من تراكم بلورات حمض اليوريك في مفصلك وتستمر لمدة 3 إلى 10 أيام، ستشعر بألم وتورم شديدين، وقد يشعر مفصلك بالدفء بين نوبات النقرس، إذا لم تعالج النقرس فقد يصبح مزمنًا.

س: ما هى علاجات النقرس؟

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في خفض مستويات حمض البوليك ومنع نوبات النقرس تم اقتراح الأطعمة والمشروبات التالية لمرض النقرس:

-الأطعمة التى تحتوى على مغنيسيوم.

-زنجبيل.

-خل التفاح المخفف.

-كرفس.

-الهندباء.

-بذور شوك الحليب.

لكن هذه وحدها قد لا تكون كافية لإدارة النقرس.

إذا ترك النقرس دون علاج، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التهاب المفاصل النقرسي، وهو شكل أكثر شدة من التهاب المفاصل، ويمكن لهذه الحالة المؤلمة أن تترك مفصلك متضررًا ومتورمًا بشكل دائم.

ستعتمد خطة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مرحلة وشدة النقرس.

تعمل أدوية علاج النقرس بإحدى طريقتين: تخفف الألم وتقليل الالتهاب، أو تمنع نوبات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض البوليك.

س:ما هى طرق الوقاية من النقرس؟

-إنقاص الوزن، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

-الإقلاع عن التدخين.

س: ما هى أسباب النقرس؟

يتسبب تراكم حمض اليوريك في الدم نتيجة تكسير البيورينات في الإصابة بالنقرس، حيث تؤدي بعض الحالات المرضية ، مثل اضطرابات الدم والتمثيل الغذائي أو الجفاف، إلى زيادة إفراز الجسم لحمض البوليك.

يمكن أن تؤدي مشكلة الكلى أو الغدة الدرقية أو الاضطراب الوراثي إلى صعوبة التخلص من حمض البوليك الزائد.

تزداد احتمالية إصابتك بالنقرس إذا كنت:

-كنت رجلاً في منتصف العمر أو امرأة بعد سن اليأس.

-لديك والدين أو أشقاء أو أفراد آخرين من العائلة مصابين بالنقرس.

-لديك حالة مثل ارتفاع ضغط الدم ، أمراض الكلى ، أمراض الغدة الدرقية ، مرض السكري ، أو توقف التنفس أثناء النوم.

-بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث النقرس بسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات المسببة للنقرس.