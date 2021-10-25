فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، إلى 244.4 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و964 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و473 ألفا و788 حالة.

39 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البلاد سجلت 39 إصابة جديدة، الأحد، انخفاضا من 43 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت في بيان أن 35 من الإصابات الجديدة كانت محلية ارتفاعا من 26 في اليوم السابق.

وسُجلت الحالات المحلية الجديدة، والتي تضمنت بعض الإصابات التي صُنفت في السابق على أنها لم تظهر عليها أعراض، في بكين ومنغوليا الداخلية وقويتشو وقانسو وخبي وشنشي وهونان.

وسجلت الصين 13 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الجمعة 96797 إصابة مؤكدة، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد،87 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1666 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 286346 وإجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و783327.

43 وفاة جديدة في مصر

سجّلت وزارة الصحة المصرية 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و43 وفاة، الأحد، مقارنة مع 881 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 324619 من ضمنهم 274007 حالة تم شفاؤها و18285 حالة وفاة".

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، عن تسجيل كوريا الجنوبية 1,190 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 353,089.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2,773 وفاة.