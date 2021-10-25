تناول طعام محدد لفترة طويلة يصيب بالخرف

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أفادت دراسة نُشرت بالمجلة العلمية «نيوترنتس»، أن تناول نوع واحد من الطعام لفترة طويلة، قد يسهم في الإصابة بالخرف. نظر فريق من الباحثين في النظام الغذائي لـ 4582 شخصاً بالغاً في الصين، وقاموا بتحليل كمية الفلفل الحار التي تناولوها على مدار 15 عاماً، وشملت الدراسة التركيز على كل من الفلفل الحار الطازج والمجفف، واستبعاد الفلفل الحلو والفلفل الأسود. لتجد النتائج أن المشاركين فوق سن 55 عاماً، ممن تناولوا أكثر من 50 غراماً من الفلفل الحار يومياً، شهدوا تضاعف خطر الإصابة بالتدهور المعرفي، ومشكلات الذاكرة والخرف. كما وجدت البيانات أن المشاركين من ذوي الأجسام النحيفة، كانوا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة، إذا تناولوا نظاماً غذائياً غنياً بالتوابل، وفقاً لموقع «بيست لايف» الإخباري.

