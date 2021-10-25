دراسة روسية تؤكد أن لقاح "سبوتنيك V" آمن لمن يودون الإنجاب

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبرغ أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا آمن لوظيفة الإنجاب، في حين أن للفيروس تأثيرا سلبيا عليها.



وقال: "فيما يتعلق بالسلامة الإنجابية، فقد أجريت دراسات كبيرة، ليس فقط دراساتنا، ولكن في المقام الأول تلك التي أجراها مركز (كولاكوفVI ) لأمراض النساء والتوليد، والتي أكدت بوضوح عن أن اللقاح آمن".

وأضاف: "من يأمل في أن يكون آمنا عن طريق الإصابة بالمرض فإنه يفعل ذلك بشكل سيء للغاية، لأن عدوى كوفيد لها تأثير كبير جدا على تكوين الحيوانات المنوية وحركتها، مما يؤثر على الإخصاب والحمل".

ونصح العالم الروسي الذين يفكرون في الإنجاب بتلقي اللقاح.

من جهتها، أشارت الأخصائية في وزارة الصحة الروسية للصحة الإنجابية للمرأة ناتاليا دولغوشينا، إلى أن "إمكانية الحمل بما في ذلك بمساعدة الإخصاب في المختبر تقل عند النساء في سن الإنجاب المتأخر ممن أصبن بكورونا".