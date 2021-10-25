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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 243.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 738713 45523121
الهند 454269 34175468
البرازيل 605457 21723559
المملكة المتحدة 139461 8734934
روسيا 464941 8241643
تركيا 68654 7797572
فرنسا 117463 7120863
إيران 125223 5860844
الأرجنتين 115823 5279818
إسبانيا 87132 4997732.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22937 2045027
38 - المغرب 14606 944076
42 - الأردن 10951 851410
46 - الإمارات 2128 739106
48 - تونس 25132 711397
50 - لبنان 8498 637809