الارشيف / صحة ورشاقة

بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 243.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                738713                    45523121

 

الهند                               454269                     34175468

 

البرازيل                           605457                    21723559

 

المملكة المتحدة                   139461                8734934

 

روسيا                             464941                  8241643

 

تركيا                               68654                    7797572

 

فرنسا                             117463                  7120863

 

إيران                              125223               5860844

 

الأرجنتين                        115823                 5279818

 

إسبانيا                          87132                   4997732.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات         عدد الإصابات

 

23 - العراق                       22937               2045027

 

38 - المغرب                       14606              944076

 

42 - الأردن                       10951               851410

 

46 - الإمارات                   2128                 739106

 

48 - تونس                      25132            711397

 

50 - لبنان                       8498            637809

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا