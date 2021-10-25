شكرا لقرائتكم خبر عن هل سمعت عن ماء الكركم؟ تعرف على الفوائد الصحية لتناوله يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو جزء لا يتجزأ من أي مطبخ، فهو أحد التوابل المستخدمة في الطهى وهو لا يضيف لونًا أصفر إلى الطعام فحسب، بل يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يستخدم الكركم منذ زمن طويل لخصائصه الطبية، ويشير التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" إلى فوائد تناول ماء الكركم لتعزيز المناعة والمساعدة في طرد السموم من الجسم والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

فيما يلي.. المزيد من الفوائد الصحية لتناول ماء الكركم:

علاج التهاب المفاصل

آلام المفاصل مشكلة شائعة تواجهها النساء هذه الأيام، ويحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم.



ماء الكركم لتخفيف الام المفاصل

تعزيز المناعة

يساعد الكركمين الموجود في الكركم على تعزيز مناعتك، ومن ثم الوقاية من الأمراض، حيث أن لخصائص الكركم المضادة للبكتيريا فائدة كبيرة في تعزيز الصحة العامة، كما يمنع ضرر الجذور الحرة.

جيد لمراقبي الوزن

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي هو الشيء الأساسي المطلوب لفقدان الوزن، ويمكن أن تؤدي إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي إلى تحسين عملية الهضم، وعند إضافته للماء، فإنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على التخلص من الكيلوجرامات.



فوائد ماء الكركم للبشرة

مفيد لصحة البشرة

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لبشرتك، ويساعد استهلاك ماء الكركم في منع أضرار الجذور الحرة التي تصيبك بالشيخوخة المبكرة، كما يحافظ على بشرتك شابة ومتوهجة عند تناولها بانتظام.



ماء الكركم

طرد السموم من الجسم

إزالة السموم تعني التخلص من جميع النفايات والسموم من جسمك، فنحن نتعامل مع مواد كيميائية سامة يوميًا من خلال طعامنا والبيئة التي نعيش فيها وحتى الهواء الذى نستنشق، لذلك فإن التخلص من هذه السموم مهم للحفاظ على صحة الجسم، وهو ما يفعله تناول ماء الكركم يوميًا.



فوائد تناول ماء الكركم

الطريقة الصحيحة لإعداد ماء الكركم

أضف رشة من الكركم إلى كوب من الماء المغلى، واخلطها واتركها تغلي لمدة 1-2 دقيقة، ثم قم بتصفية الخليط واتركه حتى يدفئ ثم تناوله، ويمكنك أيضًا إضافة بعض العسل لتحسين الطعم.