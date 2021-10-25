شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 5 فحوصات طبية لا تحتاج صيام 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الفحوصات الطبية التي لا تحتاج الصيام لمدة 8 ساعات. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الفحوصات التالية لا تحتاج صيام 8 ساعات: ١.فحص الجهد للقلب على السير ٢.السكر التراكمي. ٣.الكلسترول الضار LDL ٤.الأشعة الصوتيه للقلب. ٥.تخطيط القلب.

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