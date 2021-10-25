شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان إبداعات طلاب الإعلام بالأهرام وتكريم سهير المرشدى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلسي الإدارة وتحرير الخليج 365، في افتتاح مهرجان إبداعات طلاب الإعلام في نسخته السادسة مساء اليوم، ويختتم أعماله الأربعاء المقبل، والذي ينظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، في مؤسسة الأهرام، بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، واللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق والدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وعدد من أساتذة كليات واقسام الإعلام بالجامعات المصرية.

وقد تم على هامش فعاليات الحفل تكريم الفنانة القديرة سهير المرشدي، عن مجمل أعمالها، وقام الطلاب بعمل فيلم وثائقي عنها.

وكان مهرجان إبداعات طلاب الإعلام شهد مشاركة نحو 37 كلية ومعهدا عاليا للإعلام بمختلف الجامعات المصرية والعربية، بين مجلات وصحف وأفلام وثائقية وبرامج من إبداعات الطلاب المختلفة.



تكريم سهير المرشدي











