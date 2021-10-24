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المغرب يسجل 201 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات

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محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

 أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 201 إصابة جديدة بـ/كوفيد-19/ و 218 حالة شفاء، و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

و نسبت " وكالة المغرب العربي للأنباء " إلى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت حالات الإصابة بالمملكة المغربية إلى 944 ألفا و 277 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 924 ألفا و 227 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و 612 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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