شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق يجب معرفتها عن التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يسبب الألم والتورم وتصلب المفاصل، على الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف ولكننا نعلم أنه يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نفسه، وهناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالأعراض والتشخيص والعلاج، ويؤدي نقص الوعي إلى تأخير العلاج ويمكن أن يزيد من مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي، ووفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv"، سنوضح بعض الحقائق حول التهاب المفاصل الروماتويدي التي يمكن أن تساعد الفرد على فهم المرض بشكل أفضل.

1. ما الذي يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، من المفترض أن يهاجم جهازك المناعي البكتيريا والفيروسات الغريبة التى تدخل في جسمك ، ، وفي مرض المناعة الذاتية ، يرسل الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الالتهاب إلى الأنسجة السليمة، يتسبب الجهاز المناعي في حدوث الكثير من الالتهابات التي تنتقل إلى المفاصل مسببة الألم والتورم إذا استمر الالتهاب لفترة طويلة من الزمن ، فقد يتسبب ذلك في تلف المفصل.

2. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التصلب لفترة طويلة في الصباح هو دليل على احتمال إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، لأن هذا ليس شائعًا في حالات أخرى، قد يستمر من ساعة إلى ساعتين (أو حتى طوال اليوم) ولكنه يتحسن بشكل عام مع حركة المفاصل على سبيل المثال ، لا يسبب الفُصال العظمي في أغلب الأحيان تصلب الصباح المطول، تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث في التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

- فقدان الطاقة.

- حمى منخفضة.

-فقدان الشهية.

- جفاف العينين والفم.

- كتل صلبة ، تسمى العقيدات الروماتيزمية ، والتي تنمو تحت الجلد في أماكن مثل الكوع واليدين.

هناك أمراض يمكن الخلط بينها وبين التهاب المفاصل الروماتويدي، من المهم الحصول على التشخيص الصحيح من خلال الاختبارات اللازمة.

3. النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض

حوالي 75٪ من المرضى هم من النساء بين 30-50 سنة ، 1-3٪ من النساء قد يصبن بالتهاب المفاصل الروماتويدي في حياتهن ومع ذلك ، فإنه يحدث أيضًا عند الذكور ويمكن أن يضرب في أي عمر.

4. يهاجم التهاب المفاصل الروماتويدي الأعضاء الداخلية

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي في البداية على المفاصل ولكنه لا يقتصر عليها، إذا تُرك المرض خارج نطاق السيطرة ، فلن يؤدي المرض إلى إتلاف المفاصل والعظام والغضاريف فحسب ، بل قد يؤثر أيضًا على العديد من الأعضاء الداخلية ، مثل العينين والجلد والرئتين، يلعب التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب دورًا رئيسيًا في منع المضاعفات.

5. ليست جزءا من الشيخوخة

يعتقد معظم الناس أن التهاب المفاصل جزء من الشيخوخة، قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة للحالات التنكسية مثل هشاشة العظام ولكن بالتأكيد لا ينطبق على التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر، حتى الأطفال يمكن أن يعانون من المرض المعروف باسم التهاب المفاصل الروماتويدي.

6. تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي

يتم تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق فحص نتائج فحص الدم وفحص المفاصل والأعضاء ومراجعة صور الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية، لا يوجد اختبار واحد لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.

يتم إجراء اختبارات الدم للبحث عن الأجسام المضادة في الدم التي يمكن رؤيتها في التهاب المفاصل الروماتويدي، يتم إجراء اختبارات الدم أيضًا للبحث عن مستويات عالية من الالتهاب.

7. علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

تهدف علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تقليل الالتهاب وتخفيف الأعراض مثل الألم أو التورم ومنع تلف المفاصل على المدى الطويل، لا يوجد علاج واحد يصلح لجميع المرضى ، وقد يغير العديد من الأشخاص علاجهم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

8. استشارة طبيب الروماتيزم

عندما يكون الألم في المفاصل أو العضلات أو العظام شديدًا أو يستمر لأكثر من بضعة أيام ، فقد حان الوقت لرؤية طبيب أمراض الروماتيزم.

9. لا توجد قيود غذائية على التهاب المفاصل الروماتويدي

لا توجد قيود غذائية ينصح بها لأي مريض مصاب بالتهاب المفاصل باستثناء أولئك الذين يعانون من مرض يسمى النقرس والذي يسببه ارتفاع حمض البوليك في الجسم، لا توجد قيود غذائية محددة لشخص يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، يوصى باتباع نظام غذائي صحي بخلاف ذلك.

10. نصيحة للمرضى من أجل نوعية حياة أفضل

- تناول جميع الأدوية على النحو الموصوف، وتحدث عما إذا كانت الأدوية تسبب أي آثار جانبية أو مشاكل

- حافظ على نشاطك البدني معظم الوقت .

- مارس التمارين الهوائية منخفضة التأثير مثل المشي وتمارين لتقوية العضلات.

- تمارين نطاق الحركة اللطيفة، مثل الشد ، ستحافظ على مرونة المفصل.