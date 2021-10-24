شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فايزر فعال بنسبة 90.7٪ للأطفال من عمر 5 وحتى 11 سنة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة فايزر بيانات جديدة للقاحها تُظهر أن نظام اللقاح المكون من جرعتين (جرعة 10 ميكروجرام) آمن وفعال بنسبة 90.7٪ ضد أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.



لقاح فايزر والحماية من كورونا

وحصل لقاح Pfizer حاليًا على تصريح الطوارئ EUA للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا وهو معتمد تمامًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء في أكتوبر الجارى لمناقشة ما إذا كان يجب السماح بإعطاء اللقاح للأطفال، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون أول لقاح للأطفال الأصغر سنًا من الفئة العمرية المذكورة.

يجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة، أعلن البيت الأبيض عن خطة لطرح لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، من أجل السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإذا تم ترخيص لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا ، فسيتم توزيعه بسرعة وإتاحته بشكل ملائم ومنصف.

لقاح كورونا للأطفال في الهند

قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي (SII) إن لقاح Covovax ، وهو لقاح آخر لـ كورونا، من المرجح أن تتم الموافقة عليه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-3 سنوات بحلول فبراير من العام المقبل، بعد أن تم تقديم بيانات إلى منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاح ومن المتوقع الموافقة بحلول فبراير.

تلقت شركة Bharat Biotech بالفعل الموافقة على الاستخدام الطارئ للأطفال في الفئة العمرية 2-18 عامًا من لجنة خبراء، بعد أن أكملت الشركة التي يوجد مقرها في حيدر أباد تجارب المرحلتين الثانية والثالثة من لقاح Covaxin على الأطفال في سبتمبر وقدمت بيانات التجربة إلى مراقب الأدوية والمراقب العام في الهند (DCGI) بداية هذا الشهر، وسيتم إعطاء اللقاح المصنوع في الهند على جرعتين ، كل 20 يومًا على حدة.