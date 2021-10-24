شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس بسهولة.. 4 مشروبات هتساعد في تعزيز التمثيل الغذائي لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما لا يتم الاعتناء بالتمثيل الغذائي والشهية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وبالتالي زيادة الوزن غير المرغوب فيها، حيث يعتمد الوزن الصحي على عادات الأكل الصحية وأنماط النوم والحياة بشكل عام، وغالبًا ما يعيق التمثيل الغذائي البطيء رحلة إنقاص الوزن، فإذا كنت تشعر أن هذه هي مشكلتك، تعرف على 4 مشروبات بسيطة يمكن أن تساعدك على زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماء الشمر

بذور الشمر مفيدة لعملية الهضم وزيادة عملية التمثيل الغذائي، هذا هو السبب في أنه غالبًا ما يتم تقديمه كمعطر للفم لأنه لا يمنح فمك نكهة النعناع المطلوبة فحسب، بل يساعد أيضًا على الهضم.

بذور الشمر مليئة بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد تناول ماء الشمر على التخلص من الانتفاخ والإمساك ويساعدك على إنقاص الوزن.

لتحضير ماء الشمر، اغلي كوبين من الماء ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من بذور الشمر واتركه حتى يغلي، أضف بعض عصير الليمون والعسل لتعزيز الطعم.



ماء الشمر

ماء الليمون للتخلص من السموم

الليمون غني بفيتامين سى، كما أنه يحتوي على حمض الستريك ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم وزيادة التمثيل الغذائي لدينا، كما يمكن لإضافة العسل والقرفة إلى ماء الليمون أن يحسن صحة الأمعاء أيضًا.

لتحضير ماء الليمون، أضف ليمونة واحدة لكوبين من الماء، ثم أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة من العسل، وتخلط جيدا ثم تناولها.



ماء الليمون بالنعناع

مشروب الزنجبيل والليمون

بصرف النظر عن فقدان الوزن، فإن مشروب الزنجبيل والليمون مفيد لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد في محاربة الانتفاخ والتشنجات، كما يساعد فيتامين C والبكتين في الليمون في أن يجعله مشروبًا جيدًا للتخلص من السموم وتحسين القناة الهضمية.

لتحضير مشروب الليمون والزنجبيل، خذ كوبًا واحدًا من الماء وأضف إليه بوصة من الزنجبيل وأوراق النعناع، وامزجها جيدًا، ثم أضف ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل لتحسين المذاق.



الزنجبيل بالليمون

مشروب الكمون والقرفة

القرفة هي مصدر قوة لمضادات الأكسدة وفي نفس الوقت تساعد في إنقاص الوزن، كما تساعد خصائصها المضادة للالتهابات في محاربة مرض السكري، كما أن الكمون مفيد لتعزيز الهضم الجيد وتقوية جهاز المناعة.

لتحضير المشروب، أضف القرفة إلى بذور الكمون مع كوب من الماء، واترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق، ثم قم بتصفيته وتناوله دافئًا، يمكنك إضافة بعض الملح والليمون والعسل أيضًا.