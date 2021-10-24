شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفحوصات والتحاليل التى تكشف إصابتك بالأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو بروتين معقد موجود في خلايا الدم الحمراء يساعد على تدوير الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، وقد تشير قلة الهيموجلوبين فى الدم إلى مرض الأنيميا أو فقر الدم، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الفحوصات الطبيه التي تكشف الاصابه بالأنيميا وفقر الدم.

ووفقا لتقرير لمايو كلينك لتشخيص فقر الدم، من المرجح أن يسألك طبيبك عن تاريخك الطبي والعائلي، وإجراء فحص بدني ، وإجراء الاختبارات التالية:

تعداد الدم الكامل: يستخدم CBC لحساب عدد خلايا الدم في عينة من دمك بالنسبة لفقر الدم ، من المرجح أن يهتم طبيبك بمستويات خلايا الدم الحمراء الموجودة في الدم (الهيماتوكريت) والهيموجلوبين في الدم.

تختلف قيم الهيماتوكريت الطبيعية للبالغين بين الممارسات الطبية ولكنها تتراوح عمومًا بين 40٪ و 50٪ للرجال و 35٪ و 43٪ للنساء تتراوح قيم الهيموجلوبين الطبيعي للبالغين بشكل عام من 13.6 إلى 16.9 جرام لكل ديسيلتر للرجال و 11.9 إلى 14.8 جرام لكل ديسيلتر للنساء.

قد تكون الأرقام أقل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا ، أو الحوامل أو كبار السن. قد يؤدي التدخين والوجود على ارتفاعات عالية إلى زيادة الأعداد.

اختبار لتحديد حجم وشكل خلايا الدم الحمراء: يمكن أيضًا فحص بعض خلايا الدم الحمراء للتحقق من الحجم والشكل واللون غير العاديين.

اختبارات تشخيصية إضافية

إذا تم تشخيص إصابتك بفقر الدم ، فقد يطلب طبيبك اختبارات أخرى لتحديد السبب، في بعض الأحيان ، قد يكون من الضروري دراسة عينة من نخاع العظم لتشخيص فقر الدم.