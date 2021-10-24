6 أطعمة تمنع الشيب المبكر تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة يمكن أن تساعد بالفعل في منع الشيب المبكر ومحاربة الشيخوخة لغناها بكم كبير من الفيتامينات والمعادن التي تحمي شعرك من التحول إلى اللون الرمادي. إليك أبرز تلك الأطعمة وفقاً لموقع “ WEBMD ” وهي كالتالي:

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1-الأطعمة الحامضة

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الأطعمة الحامضة

مصدر رائع لفيتامين C الذي يساعد على زيادة الكولاجين في الشعر والحفاظ على صحته.

2-الأطعمة المخمرة

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك صحية للجهاز الهضمي ولدعم صحة الأمعاء لغناها بفيتامين ب والبيوتين الذي يسبب نقصه تغيرات في لون الشعر وقوتها، وجعله هشاً، لذا فإن الحصول على ما يكفي من البايوتين في نظامك الغذائي يمكن أن يحافظ على لون شعرك لفترة أطول.

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الأطعمة المخمرة

3-سمك السالمون

يحتوي سمك السلمون على فيتامين (د)، والذي تتسبب قلة مستوياته في الإصابة بالشعر الرمادي .

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سمك السالمون

4-البيض



يحتوي بياض البيض على الكثير من البروتينات اللازمة لصحة الشعر إذا كنت ترغبين في جني فوائد البيض الصحية للشعر يمكن تناول بيضة واحد 3 مرات أسبوعياً، على الأقل يحتوي البيض على فيتامين ب12 .

وتقول الدراسات التي أجريت عام 2016 إن الأشخاص الذين يعانون من الشيب المبكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12.

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البيض

5- الشوكولاته الداكنة



الشوكولاتة الداكنة هي مصدر جيد لكل من الحديد والنحاس، وهما عنصران ممتازان لمنع الشيب .

فمع تقدم العمر تنخفض مستويات الميلانين والنحاس التي تساعد على نمو الشعر، لذا فإن الحفاظ على مستويات النحاس مرتفعة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ومنحه مظهراً مثالياً .

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الشوكولاته الداكنة

6-المكسرات

تشير دراسة أجريت عام 2016 حول الشيب المبكر لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً إلى أن المستويات المنخفضة من الفيريتين، وهو نوع من الحديد، يساهم بشكل كبير في ظهور الشعر الرمادي

في النهاية إذا لاحظت أن الشيب بدأ في الظهور في الشعر، عليك إدخال الأطعمة السابقة إلى نظامك الغذائي اليومي لحماية الشعر من التساقط وظهور الشيب المبكر.

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المكسرات