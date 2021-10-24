رأس الخيمة تحظر مرور الشاحنات الثقيلة خلال أوقات الذروة

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

حددت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أوقات حظر مرور الشاحنات الثقيلة بين الأحياء السكنية والطرق الداخلية، في الإمارة، خاصةً خلال ساعات الظهيرة وأوقات الذروة، التي تشهد ازدحام الطرق بالحافلات المدرسية والمركبات، بسبب تزامن أوقات انتهاء العمل والدوام الرسمي في المدارس والدوائر والمؤسسات في الإمارة، وبالتالي زيادة وكثافة الحركة المرورية في الطرق.



وتم تحديد توقيت الحظر لمرور الشاحنات الثقيلة طرق رأس الخيمة الداخلية، حسب أوقات الذهاب والعودة من العمل والمدارس على فترتين، الصباحية والمسائية، الفترة الأولى الصباحية، من الساعة السادسة و30 دقيقة صباحاً إلى الثامنة و30 دقيقة صباحاً، والفترة الثانية المسائية، من الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهراً إلى الساعة الثالثة ظهراً، علما بأنه تم إستثناء بعض المركبات من المؤسسات الخدمية من تلك المواعيد وسيتم العمل بالأوقات الجديدة، منذ إعلانها.

كما سيتم مخالفة الشاحنات الغير ملتزمة بتلك التوقيتات، فيما سيسمح فقط لمن لديه تصريح من الشركات بالمرور عبر الطرق الداخلية والأحياء السكنية، وذلك سعياً من إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، نحو تعزيز انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق خلال أوقات الذروة.

ودعت مرور ودوريات شرطة رأس الخيمة، السائقين وكافة مستخدمي الطريق، إلى تعزيز جهود توفير السلامة المرورية خلال أوقات الذروة، من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والتأني، وربط حزام الأمان، مناشدةً بعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه تحسباً لمفاجآت الطريق، متمنيةً وصول جميع مستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمن وسلامة.