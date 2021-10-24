شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» لاختيار النظارة الشمسية.. احذروا سرطان العين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت هيئة الغذاء والدواء، عن عدد من النصائح لاختيار النظارة الشمسية بشكل صحيح، مشيرة إلى أهميتها في الوقاية من أشعة الشمس الضارة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأشعة فوق البنفسجية هي إشعاع ضوئي يتراوح طوله الموجي بين (100- 400) نانومتر، حيث تعد الشمس المصدر الرئيسي له.
وأكدت الغذاء والدواء أن التعرض للشمس على المدى البعيد يزيد من خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة العين وسرطان العين.
وعددت الهيئة 3 خصائص رئيسية يُنصح باتباعها عند شراء النظارة، حيث يفضل أن تحجب 100% من الأشعة البنفسجية، وأن تكون نظارة ذات إطار كبير تغطي عدساتها العين بشكل كامل.
كما أنه لا يشترط أن تكون النظارات الشمسية ذات الألوان الغامقة أو الأسعار المرتفعة أكثر حماية.
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