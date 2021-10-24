شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على كميات خفية من الملح وتسبب ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها الكاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية مميتة، لذا من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوى على كميات قليلة من الملح، لذا يتناول هذا التقرير أبرز الأطعمة التي يجب عليك تجنبها اذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، والتي تكمن خطورتها في أنك قد تعتقد أنها لم تحتوى على نسبة عالية من الملح كلنها تشكل خطورة على صحتك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فهناك 4 أطعمة يومية تحتوي على ملح أكثر من كيس رقائق البطاطس، وتحتوى على مايسمى بالملح الخفى والذى لم يظهر عند تذوقه، ويعد الملح السبب الرئيسى للوفيات المرتبطة بالنظام الغذائي في عام 2019، كما يوجد دليل قوي للغاية يربط بين تناول الكثير من الملح والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وحدد التقرير أن الحد الموصى به من تناول الملح يكون 6 جرامات يوميا، والتجاوز عن هذا الحد ينتج عنه مضاعفات خطيرة، ويعدالسبب الرئيسي لارتفاع نسبة الملح هو الأطعمة المصنعة ، مثل الوجبات الجاهزة ، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح بشكل خفى.

ومن أبرز تلك الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح الخفي مايلى:

1. الشوكولاته الساخنة أو الكاكاو

قد لا يدرك الكثير من الناس أن الشوكولاتة الساخنة يمكن أن تحتوي على نفس كمية الملح الموجودة في علبة رقائق البطاطس، حيث وجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة Action on Salt أن إحدى أنواع الشيكولاتة الساخنة تحتوي على نسبة عالية من الملح أكثر من ماء البحر.

وتحتوي الشوكولاتة الساخنة على 0.6 جرام من الملح لكل جزء، وتقريباً ضعف كمية الملح في كيس من رقائق البطاطس المملحة الجاهزة.

الخبز

يعد الخبز أحد أكبر مساهمات الملح في نظامنا الغذائي ، خاصة إذا كان لديك خبز مع وجبات متعددة ، على سبيل المثال تناول الخبز المحمص في الإفطار ثم الخبز على الغداء.

الشوربة الطازجة

تحتوي شوربة الدجاج على 1.5 جرام من الملح لكل حصة، لذا لابد من تجنبها حتى لاتصاب بمضاعفات خطيرة.

البيتزا

تعتبر الوجبات الجاهزة أحد الأسباب الرئيسية عندما يتعلق الأمر بمستويات عالية من الملح، في حين أن البيتزا المجمدة يمكن أن تحتوي على ملح أقل من البيتزا الجاهزة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدًا، حيث تحتوي بيتزا واحدة مجمدة من على 3 جرامات من الملح.

وحذر التقرير أيضا من تناول الوجبات الخفيفة الصحية، مثل رقائق البطاطس المصنوعة من العدس أو الحمص حيث تحتوى أيضا على مستويات عالية من الملح.