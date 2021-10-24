هذا الزيت يساعدك على تحسين وظائف المخ وزيادة حرق الدهون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ 3 ساعات

يعد زيت جوز الهند من الزيوت المفيدة لصحة بشكل عام، سواء في مجال العناية بالبشرة والشعر أو مجال تحسين وظائف المخ وزيادة حرق الدهون.

وتُعرف الدهون الموجودة في زيت جوز الهند باسم الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وعندما يتم تناول هذه الأنواع من الدهون فإنه يمكن تحويلها إلى كيتونات، والتي لها فوائد كبيرة في تحفيز نشاط المخ، بحسب مجلة فرويندين الألمانية.

ولاحظ الأطباء انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يستهلكون زيت جوز الهند بشكل أساسي.

كما ينتج عن هضم حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند، مادة المونولورين، وهو ما يساعد على قتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ومن خلال ذلك يمنع زيت جوز الهند الإصابة بالالتهابات.

وتعمل الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند والكيتونات المحولة منها على تقليل الشهية، ويمكن أن يقلل ذلك من آلام الجوع وربما يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، فضلا عن أن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة تزيد من استهلاك السعرات الحرارية، وموازنة مستويات الكوليسترول الضار في الدم.